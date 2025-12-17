Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Déploiement stratégique des FACA dans la Vakaga pour sécuriser le scrutin


Alwihda Info | Par - 17 Décembre 2025


Ce mardi 16 décembre 2025, un nouveau contingent des Forces armées centrafricaines (FACA) a été déployé dans la préfecture de la Vakaga. Cette opération d'envergure, menée avec l'appui logistique crucial de la MINUSCA, s'inscrit dans le cadre du Plan intégré de sécurisation des élections (PISE).


RCA : Déploiement stratégique des FACA dans la Vakaga pour sécuriser le scrutin


 

Un appui logistique aérien indispensable

 

Compte tenu des distances et de l'enclavement de la région Nord-Est, le transport des troupes a été assuré par voie aérienne par la MINUSCA. Ce déploiement vise à renforcer la présence de l'État dans une zone aux défis sécuritaires majeurs, permettant une action conjointe avec les Casques bleus pour la protection du processus électoral.

 

 Une gestion tactique décentralisée

 

Le général de division Freddy Johnson Sakama, sous-chef d’état-major général chargé des opérations, a précisé la doctrine d'emploi de ces renforts :

« La gestion sécuritaire concerne toutes les préfectures de la République centrafricaine. Nous avons commencé par des zones prioritaires, notamment les régions éloignées. Les renforts viennent appuyer les éléments déjà sur le terrain, avec une gestion décentralisée au niveau tactique par les commandants des zones de défense. »



Poursuite des opérations  

 

L’opération de sécurisation, débutée la semaine dernière, se poursuit de manière coordonnée. Plusieurs autres préfectures font actuellement l'objet de renforcements similaires afin de couvrir l'ensemble du territoire national avant le jour du vote.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


