RCA : Déploiement stratégique des FACA dans la Vakaga pour sécuriser le scrutin

Un appui logistique aérien indispensable

Compte tenu des distances et de l'enclavement de la région Nord-Est, le transport des troupes a été assuré par voie aérienne par la MINUSCA. Ce déploiement vise à renforcer la présence de l'État dans une zone aux défis sécuritaires majeurs, permettant une action conjointe avec les Casques bleus pour la protection du processus électoral.







Une gestion tactique décentralisée

Le général de division Freddy Johnson Sakama, sous-chef d’état-major général chargé des opérations, a précisé la doctrine d'emploi de ces renforts :



« La gestion sécuritaire concerne toutes les préfectures de la République centrafricaine. Nous avons commencé par des zones prioritaires, notamment les régions éloignées. Les renforts viennent appuyer les éléments déjà sur le terrain, avec une gestion décentralisée au niveau tactique par les commandants des zones de défense. »







Poursuite des opérations

L’opération de sécurisation, débutée la semaine dernière, se poursuit de manière coordonnée. Plusieurs autres préfectures font actuellement l'objet de renforcements similaires afin de couvrir l'ensemble du territoire national avant le jour du vote.

