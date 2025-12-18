Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l'Assemblée nationale adopte le projet de loi des finances 2026


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Décembre 2025


Ce mercredi 17 décembre 2025, les députés se sont réunis en séance plénière à l’Assemblée Nationale pour examiner et voter le projet de loi de finances portant budget général de l’État pour l’exercice 2026.


Tchad : l'Assemblée nationale adopte le projet de loi des finances 2026
La séance a été présidée par le Président de l’Assemblée Nationale. Le projet de loi a été défendu par le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, du Plan et de la Coopération Internationale, M. Tahir Hamid Nguilin, en présence de la Ministre, Secrétaire Générale du Gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin et les Membres du Gouvernement.

Pour l’exercice 2026, les ressources budgétaires globales sont projetées à 2 275 milliards de francs CFA, contre 2 420 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale de 2025, soit une baisse de 145,8 milliards de francs CFA, correspondant à une contraction d’environ 6 %.

Après plus de sept heures de débats nourris et constructifs, les députés ont procédé au vote du projet de loi de finances, qui a été adopté à l’unanimité .

Ce vote unanime traduit la confiance renouvelée des représentants du peuple à l’action du Gouvernement, ainsi que l’engagement commun des institutions de la République en faveur d’une gestion responsable et rigoureuse des finances publiques


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/12/2025

Tchad : Bilan positif pour le projet de résilience soutenu par la Corée

Tchad : Bilan positif pour le projet de résilience soutenu par la Corée

​La France et le Tchad reconduisent leur coopération pour renforcer le système de santé et garantir l’accès universel aux soins ​La France et le Tchad reconduisent leur coopération pour renforcer le système de santé et garantir l’accès universel aux soins 17/12/2025

Populaires

Tchad : le FONAP lance officiellement le programme de formation au profit de 1 000 jeunes

17/12/2025

RD Congo : une riposte a vaincu le virus mpox à Mbandaka

17/12/2025

RCA : Déploiement stratégique des FACA dans la Vakaga pour sécuriser le scrutin

17/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 16/12/2025 - Mariam Marouf

المبالغة في احتفالات التخرج في تشاد… ظاهرة اجتماعية آخذة في الاتساع وتثير الجدل

المبالغة في احتفالات التخرج في تشاد… ظاهرة اجتماعية آخذة في الاتساع وتثير الجدل

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ? Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ? 12/12/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter