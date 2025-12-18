Tchad : l'Assemblée nationale adopte le projet de loi des finances 2026

La séance a été présidée par le Président de l’Assemblée Nationale. Le projet de loi a été défendu par le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, du Plan et de la Coopération Internationale, M. Tahir Hamid Nguilin, en présence de la Ministre, Secrétaire Générale du Gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin et les Membres du Gouvernement.



Pour l’exercice 2026, les ressources budgétaires globales sont projetées à 2 275 milliards de francs CFA, contre 2 420 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale de 2025, soit une baisse de 145,8 milliards de francs CFA, correspondant à une contraction d’environ 6 %.



Après plus de sept heures de débats nourris et constructifs, les députés ont procédé au vote du projet de loi de finances, qui a été adopté à l’unanimité .



Ce vote unanime traduit la confiance renouvelée des représentants du peuple à l’action du Gouvernement, ainsi que l’engagement commun des institutions de la République en faveur d’une gestion responsable et rigoureuse des finances publiques