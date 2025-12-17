Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Guéra, atelier de formation des enquêteurs et superviseurs sur l’application SIM2G


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 17 Décembre 2025



Tchad : au Guéra, atelier de formation des enquêteurs et superviseurs sur l’application SIM2G
La grande salle du projet RePeRT a servi de cadre, ce mercredi 17 décembre 2025, à un atelier de formation des enquêteurs et superviseurs du Système d’Information sur les Marchés à Bétail (SIM Bétail).

Cette session de renforcement des capacités porte sur l’utilisation de l’application SIM2G, ainsi que sur les notions de la note d’état corporel du bétail. L’atelier est organisé par le ministère de l’Élevage et de la Production animale, à travers le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS).

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général de la province du Guéra, Hassan Souleymane Adam, en présence de la déléguée provinciale de l’Élevage du Guéra, Khadidja Azene, de la directrice adjointe de la DRSE, Nathalie Ousmane, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreux participants venus de plusieurs provinces du pays.

Les participants proviennent de 14 provinces, notamment de N’Djamena, Kanem, Bahr El Ghazal, Hadjer Lamis, Chari-Baguirmi, Ennedi Ouest, Ennedi Est, Wadi Fira, Ouaddaï, Mandoul, Batha, Lac, Tandjilé et de la province du Guéra.

L’objectif général de cet atelier est de former et recycler les agents collecteurs et valideurs de données du SIM Bétail, afin de renforcer leurs capacités en matière de collecte, transmission et validation digitale des données relatives à la commercialisation du bétail et de ses produits dérivés, à travers l’application SIM2G.

Dans son mot, la déléguée provinciale de l’Élevage du Guéra, Khadidja Azene, a souligné l’importance de cette formation pour l’amélioration de la qualité des données du SIM Bétail, et la modernisation du système d’information du secteur de l’élevage.

Pour sa part, la directrice adjointe de la DRSE, Nathalie Ousmane, a indiqué que cet atelier arrive à point nommé. Elle a exhorté les participants à prendre part activement aux travaux, à poser des questions et à s’approprier les différents modules de formation.

Ouvrant officiellement les travaux, le secrétaire général de la province du Guéra, Hassan Souleymane Adam, a invité les participants à faire preuve de détermination, d’assiduité et d’engagement, afin que les résultats de cet atelier contribuent efficacement au développement du secteur de l’élevage.

Pendant cinq jours, les participants échangeront sur les méthodes de collecte et de validation des données du SIM Bétail, la transmission digitale via SIM2G, les travaux de groupe, ainsi que sur les recommandations visant à améliorer la performance du système.


