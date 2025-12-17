Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, ouverture d’un atelier de formation sur la formulation des projets climatiques


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 17 Décembre 2025



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, le contrôleur général Ismaël Yamouda Djorbo, a procédé ce mercredi 17 décembre 2025 à Abéché, à l’ouverture officielle de l’atelier de formation consacré à la formulation, et à la conception des projets climatiques, au profit des acteurs étatiques et non étatiques de la province.

Cet atelier est organisé par le Fonds Spécial en faveur de l’Environnement (FSE), et vise à renforcer les capacités des participants en matière d’élaboration de projets environnementaux et climatiques répondant aux normes de financement.

Dans son allocution, Djimramadji Alrari, directeur des Opérations techniques et scientifiques du FSE, a indiqué que cette formation a pour objectif de doter les participants des outils pratiques et des connaissances nécessaires pour concevoir et monter des projets environnementaux et climatiques bancables, susceptibles de mobiliser des financements.

Procédant à l’ouverture officielle des travaux, le délégué général du gouvernement a rappelé que le Tchad, situé au cœur du continent africain, est classé par la communauté scientifique internationale parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique.

Il a également souligné la volonté du gouvernement tchadien de poursuivre ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 0,5 % d’ici 2030, sur ressources propres. Il faut noter que le Fonds Spécial en faveur de l’Environnement (FSE) est un mécanisme financier dédié à la lutte contre la dégradation de l’environnement et l’avancée du désert.

Il est devenu opérationnel en 2012, à la suite du décret n°168/PR/PM/MERH/2012, et est placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable.


