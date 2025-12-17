Tchad : sur le terrain, le général Ismat Issakha Acheikh prône responsabilité et proximité

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a effectué ce mercredi 17 décembre 2025 une visite inopinée à la délégation provinciale des Finances et du Budget.



Accompagné des membres de son cabinet, et des responsables administratifs, il a voulu constater de visu le fonctionnement de cette institution stratégique, considérée comme un pilier essentiel de la gestion publique dans la région.



Dès les premières heures de la matinée, le général Ismat Issakha Acheikh s’est présenté dans les locaux de la délégation. Sur place, il a été reçu par Abatcha Ali, chef du centre provincial des impôts, représentant le délégué des finances et du budget.



Les chefs de service et agents, déjà absorbés par leurs tâches quotidiennes, ont marqué leur présence, donnant à cette descente un caractère solennel et révélateur de l’importance accordée à la discipline administrative. La visite du délégué général a constitué un moment fort pour l’institution. Guidé par Abatcha Ali, il a parcouru les bureaux et observé attentivement l’organisation interne.



Cette inspection a permis de mesurer l’engagement des agents dans leurs fonctions, mais aussi de relever certains points nécessitant une amélioration. La démarche s’inscrivait dans une volonté de transparence et de proximité, renforçant l’autorité de l’État dans le suivi des services publics.



Au cours de cette descente, le général Ismat Issakha Acheikh a précisé que son initiative visait à vérifier le respect des horaires de travail, la qualité des prestations offertes aux citoyens et l’efficacité de l’organisation interne.



Il a également dénoncé certaines pratiques problématiques signalées dans la province, notamment des agents bénéficiant de congés prolongés sans reprise effective de leurs fonctions, une situation jugée inacceptable pour le bon fonctionnement de l’administration. Le délégué général a indiqué que cette démarche ne se limitera pas à une seule institution.



Depuis plusieurs semaines, il a entamé une série de visites dans différentes structures administratives afin de mieux s’imprégner des réalités du terrain. Cette stratégie vise à renforcer la crédibilité de l’action gouvernementale, et à instaurer une culture de responsabilité, en mettant l’accent sur la rigueur, la transparence et la proximité avec les citoyens.