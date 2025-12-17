Tchad : le Cercle Jeunesse Consciente appelle à l’unité nationale face aux défis politiques et économiques

À travers un point de presse tenu le 16 décembre 2025, le Cercle Jeunesse Consciente a réagi à la situation politique et économique que traverse le Tchad.



Prenant la parole à cette occasion, Mahamat Acyl Dagache a rappelé que l’objectif principal de l’organisation est de voir le Tchad devenir un pays de référence en Afrique. Il a décrit le pays comme une terre de diversité et de richesses, citant notamment Toumaï, les lacs d’Ounianga Kebir, Fitri et Léré, ainsi que le parc d’Eakouma, autant de sites qui constituent un patrimoine de l’humanité et un symbole de l’identité nationale.



Selon lui, il est essentiel d’éveiller les consciences à travers toutes les régions du Tchad, afin d’amener les citoyens à s’unir « comme un seul homme » pour bâtir un pays fort, stable et prospère. Il a, à cet effet, appelé à mettre un terme au népotisme et à toute forme de ségrégation, estimant que ces pratiques freinent le développement et l’unité nationale.



Mahamat Acyl Dagache a également souligné que le progrès du pays passe par la paix, la cohésion sociale et le respect des valeurs républicaines. Il a inscrit cette vision dans la continuité des idéaux de paix et de construction nationale portés, selon lui, par le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno.