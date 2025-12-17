Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le FONAP lance officiellement le programme de formation au profit de 1 000 jeunes


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 17 Décembre 2025



Le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP) a officiellement lancé, ce mardi, un important programme de formation par apprentissage destiné à 1 000 jeunes tchadiens, lors d’une cérémonie organisée dans la salle rouge de l’ONAMA, à N’Djamena.

Ce programme ambitieux vise à renforcer les compétences professionnelles et l’employabilité des jeunes, à travers des formations pratiques dans plusieurs métiers porteurs. Il est mis en œuvre en partenariat avec plusieurs centres de formation reconnus, notamment ETP CTAP, IS FOP, Don Bosco, FORD, CEFOTEM, OFTRB et CFMA-D.

Dans son allocution, le directeur général du FONAP, Hamid Yamounda Djorbo, a souligné la portée stratégique de cette initiative.

Il a déclaré qu’aujourd’hui, nous ne lançons pas simplement une formation. Nous lançons une opportunité, un avenir et surtout une responsabilité partagée : celle de préparer une nouvelle génération de jeunes compétents, capables d’exercer des activités leur permettant de gérer durablement des ressources.

Il a rappelé que le FONAP a pour mission de promouvoir le développement des compétences professionnelles et l’insertion socio-économique des jeunes. À cet effet, les bénéficiaires seront formés dans divers domaines, notamment l’électricité bâtiment, la mécanique automobile, le froid et la climatisation, la couture, l’installation et la maintenance des systèmes solaires, ainsi que la culture maraîchère.

Selon le directeur général, la formation par apprentissage s’inscrit pleinement dans la vision politique du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, à travers le programme stratégique Tchad Connexion 2030, qui ambitionne de poser les bases d’un Tchad moderne et économiquement résilient. Il a souligné que le lancement célébré marque une étape importante dans la mise en œuvre des actions du FONAP.

« Nous restons résolument engagés à faire de la formation professionnelle un véritable levier de développement pour notre pays ».

De son côté, le représentant des centres de formation, le Père Armando, a salué l’appui du FONAP, qui permet selon lui de faire de la formation professionnelle un outil concret de lutte contre le chômage et la pauvreté. Il a déclaré que cette formation dote les jeunes de compétences pratiques favorisant leur insertion professionnelle, leur autonomie et leur épanouissement.

Il a également exhorté les apprenants à tirer pleinement profit de cette opportunité offerte par l’État, en faisant preuve de sérieux, de discipline et de détermination, afin de bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes, et pour le Tchad.


