Tchad-France : 26 milliards FCFA pour l’autonomisation des jeunes à travers le projet ALAPAJ

Le projet bénéficie d'une enveloppe globale de 40 millions d'euros (soit environ 26 milliards de Francs CFA). Ce financement est porté par :



L'Agence Française de Développement (AFD) ;

L'Union européenne, à travers son soutien financier complémentaire.



Pour accompagner le Ministère de l’Éducation Nationale, le projet ALAPAJ concentre ses interventions dans des régions clés du pays afin de renforcer les capacités locales :



Wadi Fira ;

Ouaddaï ;

Logone Oriental ;

Mandoul.

Au-delà de l'appui technique au Ministère, l'essence même d'ALAPAJ est de garantir que les apprentissages scolaires débouchent sur une véritable autonomisation. Le projet soutient la réforme du système éducatif pour qu'il réponde mieux aux défis socio-économiques du Tchad.









