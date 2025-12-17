Tchad : l’Association Al-Insaf assiste les réfugiés de Gaoui

Assumant sa mission d'assistance aux personnes vulnérables, l'Association humanitaire Al-Insaf a fait un don cet après-midi aux réfugiés et retournés centrafricains du camp de Gaoui. C'est un don composé de riz, d'huile, de savons et de détergents.



Le premier don de l'Association est certes modique, mais témoigne de sa volonté d'aider les personnes vulnérables.



L'Association sollicite par conséquent l'apport des bonnes volontés pour soulager la souffrance de ces personnes indigentes car ses propres moyens sont limités.