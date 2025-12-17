Tchad : Budget 2026, des réformes sur la digitalisation et l’élargissement de l’assiette fiscale

Dans le projet de budget 2026, l’un des piliers mis en avant est la modernisation fiscale, centrée sur la digitalisation et l’élargissement de l’assiette.



Les recettes fiscales sont projetées à 1 446,058 milliards FCFA contre 1 310,94 milliards FCFA en 2025, soit une hausse de 10 %. Le gouvernement attribue cette progression aux perspectives économiques, mais aussi à la montée en puissance des outils numériques : e-Tax, l’interconnexion des régies et surtout la Facture électronique normalisée (FEN), présentée comme un levier de traçabilité et de lutte contre la fraude.



Le projet de loi de finances 2026, structuré en 79 articles dont une large majorité à caractère fiscal, introduit plusieurs nouveautés : imposition par catégorie de revenus (IRPP), abaissement de certains taux de retenue à la source (notamment sur revenus de capitaux), intégration de mesures liées aux zones économiques spéciales, extension de la TVA à des activités comme le commerce électronique, et nouvelles obligations d’interconnexion de données pour certaines institutions.



L’objectif affiché : « taxer mieux », améliorer la relation avec les contribuables et rendre l’environnement des affaires plus attractif, tout en sécurisant les recettes hors pétrole, jugées cruciales dans un contexte de volatilité des cours.