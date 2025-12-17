Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Budget 2026, des réformes sur la digitalisation et l’élargissement de l’assiette fiscale


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 17 Décembre 2025



Tchad : Budget 2026, des réformes sur la digitalisation et l’élargissement de l’assiette fiscale
Dans le projet de budget 2026, l’un des piliers mis en avant est la modernisation fiscale, centrée sur la digitalisation et l’élargissement de l’assiette.

Les recettes fiscales sont projetées à 1 446,058 milliards FCFA contre 1 310,94 milliards FCFA en 2025, soit une hausse de 10 %. Le gouvernement attribue cette progression aux perspectives économiques, mais aussi à la montée en puissance des outils numériques : e-Tax, l’interconnexion des régies et surtout la Facture électronique normalisée (FEN), présentée comme un levier de traçabilité et de lutte contre la fraude.

Le projet de loi de finances 2026, structuré en 79 articles dont une large majorité à caractère fiscal, introduit plusieurs nouveautés : imposition par catégorie de revenus (IRPP), abaissement de certains taux de retenue à la source (notamment sur revenus de capitaux), intégration de mesures liées aux zones économiques spéciales, extension de la TVA à des activités comme le commerce électronique, et nouvelles obligations d’interconnexion de données pour certaines institutions.

L’objectif affiché : « taxer mieux », améliorer la relation avec les contribuables et rendre l’environnement des affaires plus attractif, tout en sécurisant les recettes hors pétrole, jugées cruciales dans un contexte de volatilité des cours.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/12/2025

Tchad : 5 malfaiteurs présentés à la presse à Goz-Beïda

Tchad : 5 malfaiteurs présentés à la presse à Goz-Beïda

Tchad : Bagasola, Oxfam capitalise les acquis de son projet humanitaire multisectoriel Tchad : Bagasola, Oxfam capitalise les acquis de son projet humanitaire multisectoriel 16/12/2025

Populaires

Tchad : 5 malfaiteurs présentés à la presse à Goz-Beïda

16/12/2025

Tchad : au Ouaddaï, 100 juristes réfugiés soudanais formés au droit tchadien

16/12/2025

Tchad : Bagasola, Oxfam capitalise les acquis de son projet humanitaire multisectoriel

16/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter