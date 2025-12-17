Suite aux dépistages réalisés à l'école primaire publique de Sabangali, 81 paires de lunettes ont été distribuées aux élèves. De plus, 160 paires supplémentaires ont été envoyées dans des zones rurales, garantissant une prise en charge à long terme pour les enfants qui en ont besoin.
TCHAD
Tchad : Nouvelle étape majeure pour le programme de santé oculaire
Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Décembre 2025
Les experts du programme Hungary Helps et de BaptistAid ont récemment intensifié les examens ophtalmologiques à N'Djamena, incluant également les enfants.
