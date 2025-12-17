Tchad : Nouvelle étape majeure pour le programme de santé oculaire





Suite aux dépistages réalisés à l'école primaire publique de Sabangali, 81 paires de lunettes ont été distribuées aux élèves. De plus, 160 paires supplémentaires ont été envoyées dans des zones rurales, garantissant une prise en charge à long terme pour les enfants qui en ont besoin. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers nos partenaires et la communauté tchadienne pour leur coopération. Ensemble, nous contribuons à offrir la chance d'une vision claire et à ouvrir la voie vers un avenir radieux pour les enfants du Tchad. Cette initiative représente un pas significatif vers l'amélioration de la santé oculaire au Tchad et souligne l'importance de la collaboration entre les organisations internationales et les communautés locales.