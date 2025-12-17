Tchad : Tahir Hamid Nguilin défend le projet de loi de finances devant l’Assemblée nationale

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a conduit ce 17 décembre 2025 une délégation devant l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’examen du projet de loi portant budget de l’État pour l’exercice 2026.



Déjà saisie du texte, la Commission des affaires économiques et financières (CAEF) a rappelé que le projet de loi de finances 2026 s’inscrit dans le cadre constitutionnel et dans l’esprit des principes de transparence et de bonne gouvernance.



Le document budgétaire, présenté comme la traduction financière de l’action gouvernementale, intègre une partie du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 », structuré autour d’investissements prioritaires dans les infrastructures, de politiques sociales, de diversification économique et d’amélioration du climat des affaires.



Sur le plan macroéconomique, le gouvernement mise sur une perspective jugée favorable, notamment avec l’entrée en vigueur de la Facilité élargie de crédit (FEC) et la dynamique liée à « Tchad Connexion 2030 ». La croissance du PIB réel est projetée à 5,8 % en 2026 contre 4,3 % en 2025, avec des hypothèses pétrolières prudentes : 65 dollars le baril (Brent) et un taux de change fixé à 550 FCFA pour 1 dollar.



Devant les députés, la stratégie gouvernementale repose sur un double cap : renforcer les ressources hors pétrole, tout en augmentant l’investissement public et en poursuivant la digitalisation des régies financières à travers e-Tax, l’interconnexion des systèmes et la Facture électronique normalisée (FEN).