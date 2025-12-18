Le Nigéria présente ses excuses au Burkina Faso pour avoir violé son espace aérien

Le 17 décembre 2025 à Ouagadougou, le président burkinabè Ibrahim Traoré a reçu le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, porteur d’un message de solidarité du président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Cette visite faisait suite à un incident impliquant un aéronef nigérian ayant pénétré l’espace aérien burkinabè sans autorisation régulière. Le Nigeria a officiellement présenté ses excuses au Burkina Faso pour cette violation et exprimé ses regrets.



Le chef de la diplomatie nigériane a également condamné et désavoué des propos jugés offensants tenus par un responsable politique nigérian à l’encontre du Burkina Faso, réaffirmant le respect de son pays envers les autorités burkinabè. Il a salué l’esprit de fraternité et la prise en charge des occupants de l’aéronef par les autorités burkinabè.



Les deux parties ont par ailleurs échangé sur le renforcement de la coopération régionale, notamment dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, le Nigeria a reconnu et salué les efforts et les succès enregistrés par le Burkina Faso dans ce domaine.