Diplomatie : Le Nigeria présente ses excuses officielles au Burkina Faso et salue sa lutte contre le terrorisme

Condamnation des « commentaires insalubres »

M. Yusuf Maitama Tuggar a tenu à clarifier la position de son gouvernement face aux critiques émises par un responsable politique nigérian :



« Nous nous démarquons des propos insinuant que nos militaires seraient maltraités au Burkina Faso. Ce sont des commentaires insalubres pour lesquels nous présentons nos sincères excuses au gouvernement burkinabè. »



:



Il a, au contraire, salué l’esprit de fraternité et la qualité de la prise en charge des occupants de l’avion, toujours présents sur le territoire.

