AFRIQUE

Diplomatie : Le Nigeria présente ses excuses officielles au Burkina Faso et salue sa lutte contre le terrorisme


Alwihda Info | Par - 18 Décembre 2025


Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce mercredi 17 décembre 2025 le Ministre nigérian des Affaires étrangères, M. Yusuf Maitama Tuggar. Cette visite marque une volonté ferme du Nigeria de dissiper tout malentendu avec Ouagadougou.


 Résolution de l'incident aérien

 

Le chef de la diplomatie nigériane a présenté les regrets de la République Fédérale concernant un aéronef nigérian ayant dû effectuer un atterrissage d'urgence sur le sol burkinabè. Le Nigeria a officiellement présenté ses excuses pour les irrégularités de procédure ayant conduit à cette violation involontaire de l'espace aérien souverain du Burkina Faso.




Condamnation des « commentaires insalubres »


M. Yusuf Maitama Tuggar a tenu à clarifier la position de son gouvernement face aux critiques émises par un responsable politique nigérian :

« Nous nous démarquons des propos insinuant que nos militaires seraient maltraités au Burkina Faso. Ce sont des commentaires insalubres pour lesquels nous présentons nos sincères excuses au gouvernement burkinabè. »

:

Il a, au contraire, salué l’esprit de fraternité et la qualité de la prise en charge des occupants de l’avion, toujours présents sur le territoire.




Alliance stratégique contre le terrorisme

 

Au-delà de l'incident, les échanges ont porté sur la sécurité régionale. Le Nigeria a explicitement reconnu l'efficacité de la stratégie burkinabè :

  • Honneurs rendus : Salutations des « succès significatifs » du Burkina Faso au front.

  • Perspectives : Appel à une collaboration accrue entre les pays de la région pour éradiquer la menace terroriste.



Cette audience réaffirme la solidité des liens de voisinage et la volonté des deux nations de faire front commun face aux défis sécuritaires du Sahel.


Peter Kum
