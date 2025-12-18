









INTERNATIONAL Les États-Unis financent le corridor de Lobito pour sécuriser les minerais stratégiques et renforcer la coopération avec l’Afrique

Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Décembre 2025



La U.S. International Development Finance Corporation (DFC) a franchi une étape majeure dans la coopération économique entre les États-Unis et l’Afrique avec la signature officielle d’un accord de prêt en faveur du Lobito Atlantic Railway (LAR). La cérémonie, tenue le 17 décembre 2025 à Washington, marque la clôture financière de ce projet stratégique d’infrastructures, destiné à stimuler le commerce régional, soutenir la croissance économique et consolider le partenariat de long terme entre les États-Unis et l’Afrique.

L’accord a été signé par le directeur général de la DFC, Ben Black, en présence de plusieurs personnalités de haut niveau, dont le secrétaire d’État adjoint américain chargé des affaires économiques, énergétiques et commerciales, Caleb Orr, le ministre angolais des Transports Ricardo D’Abreu, la directrice exécutive du groupe de la Development Bank of South Africa (DBSA) Mpho Mokwele, le PDG de Trafigura Richard Holtum, ainsi que le directeur général adjoint de Mota-Engil, Manuel Mota.



Le financement accordé permettra la réhabilitation et l’exploitation du port minéralier de Lobito, ainsi que d’une ligne ferroviaire existante d’environ 1 300 kilomètres, reliant le port de Lobito à Luau, à la frontière orientale de l’Angola. Grâce à l’investissement conjoint de la DFC et de la DBSA, la capacité de transport du corridor devrait être multipliée par dix pour atteindre 4,6 millions de tonnes métriques, tout en réduisant jusqu’à 30 % les coûts de transport des minerais critiques.



Pour Ben Black, cet accord illustre clairement l’engagement du président Donald Trump à bâtir des partenariats solides et durables en Afrique. Il a souligné que ce projet renforce l’action déjà menée par la DFC le long du corridor de Lobito, avec pour objectif de promouvoir une croissance économique durable et de développer des infrastructures stratégiques essentielles.



Du côté angolais, le ministre des Transports Ricardo Viegas D’Abreu a qualifié cette signature de jalon historique pour le pays. Il a estimé que ce financement, inédit par son ampleur et sa portée stratégique, constitue une référence pour d’autres secteurs souhaitant accéder aux capitaux des institutions américaines. Selon lui, le Lobito Atlantic Railway joue un rôle clé dans la connexion des régions et la facilitation du commerce, et ce soutien financier permettra à la concession d’exploiter pleinement son potentiel au service du développement économique national et régional.



Les partenaires privés impliqués ont également salué cette avancée. Richard Holtum, PDG de Trafigura, a rappelé que le chemin de fer de Lobito est un actif stratégique pour l’Angola et l’Afrique australe, capable de stimuler la croissance économique et de faciliter l’acheminement des métaux critiques vers les marchés mondiaux. Manuel Mota, pour sa part, a souligné que cet accord est l’aboutissement d’une coopération de long terme entre la DFC, la DBSA, le gouvernement angolais et les partenaires privés. Il permettra d’augmenter la capacité de transport, de réduire les coûts logistiques et d’ouvrir un accès direct aux régions minières riches de la République démocratique du Congo et de la Zambie.



Au-delà des retombées économiques régionales, l’enjeu est également stratégique pour les États-Unis. L’Afrique centrale dispose de ressources essentielles pour les industries américaines, notamment dans les secteurs de la technologie et de la défense. En soutenant des projets structurants comme le corridor de Lobito, la DFC contribue à sécuriser des chaînes d’approvisionnement fiables et à limiter la domination de concurrents stratégiques, en particulier la Chine. Aujourd’hui, l’Afrique représente la deuxième plus grande part du portefeuille de la DFC, avec une exposition cumulée dépassant 10 milliards de dollars, confirmant la place centrale du continent dans la stratégie économique et géopolitique américaine.





