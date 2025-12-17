









Coopération bilatérale : le Burkina Faso et le Sultanat d'Oman engagés à élever le niveau de leur partenariat

Par Infos Alwihda - 17 Décembre 2025





Etablies depuis 1981, les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Sultanat d’Oman commencent à prendre un élan véritable.



Après la visite d'une délégation omanaise à Ouagadougou en fin août 2025, c'est le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, qui a conduit une délégation dans la capitale omanaise ce 14 décembre, pour une visite d’amitié et de travail.



Dans l'agenda de cette visite, il a eu une audience avec Sayyid Badr Albusaidi, ministre des Affaires étrangères du Sultanat d’Oman. Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction de voir la coopération entre le Burkina et le Sultanat d’Oman amorcer une nouvelle étape, avec une volonté commune de donner du contenu à cette coopération.



Le chef de la diplomatie d'Oman a exprimé sa satisfaction de recevoir la visite de son homologue burkinabè, et a dit sa disponibilité à œuvrer avec lui, dans le sens de servir les intérêts mutuels des peuples burkinabè et omanais.



Quant au chef de la diplomatie burkinabè, il a indiqué que sa visite à Mascate est un nouveau pas qui traduit l'engagement du Burkina Faso à renforcer ses relations bilatérales avec le Sultanat d'Oman. Il a aussi présenté la politique étrangère du Burkina Faso qui évolue désormais dans une démarche d'ouverture vis-à-vis de partenaires sincères qui sont prêts à coopérer dans un esprit de respect mutuel.



Lui et son homologue omanais ont convenu de la nécessité pour les deux pays, de mettre en place des équipes techniques, et d'organiser des échanges de délégations, pour mieux explorer et identifier les secteurs stratégiques de coopération.



Des échanges entre les deux ministres, il ressort que ces secteurs vont de l'agriculture aux mines, en passant par les investissements, les échanges commerciaux, les échanges culturels, les échanges académiques, les télécommunications, le tourisme et les médias, ces derniers domaines devant permettre aux peuples de deux pays de se connaitre mutuellement.



Tous ces secteurs pourront faire l'objet d'accords, en plus de deux accords déjà sur la table, et qui portent sur l'exemption de visa entre les deux pays pour les détenteurs de passeports officiels et sur les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Sultanat d'Oman.



En ce qui concerne particulièrement la coopération dans les domaines du commerce et des investissements, ce sujet a meublé les échanges que Karamoko Jean Marie Traore a eu avec Qais Bin Mohammed AL Yousef, ministre omanais du Commerce, de l'Industrie et la Promotion des investissements.



A cette audience, le ministre Traore a présenté les potentialités dont dispose le Burkina Faso et pouvant intéresser les investisseurs omanais, tout en mentionnant la position géographique avantageuse et stratégique de la capitale Ouagadougou en Afrique de l'Ouest. Les deux ministres ont donc relevé la nécessité de mettre en relation les Chambres de commerce des deux pays pour permettre aux hommes d’affaires omanais et burkinabè de nouer des partenariats dans les meilleurs délais.



Pays de la péninsule Arabique en Asie, le Sultanat d’Oman présente de vastes potentialités économiques et stratégiques, notamment grâce à sa position géographique, son potentiel en gaz naturel et en énergies renouvelables, ses capacités logistiques très développées, ses infrastructures, sans oublier son secteur culturel et touristique riche.



L'établissement des relations diplomatiques entre ce pays et le Burkina Faso est intervenu exactement le 05 octobre 1981.







