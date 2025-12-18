Présidentielle 2025 en RCA : Henri-Marie Dondra dénonce un "acharnement" après un accident mortel

Le profil d'un opposant de poids

Ancien Premier ministre du président sortant Faustin-Archange Touadéra, Henri-Marie Dondra (59 ans) se présente aujourd'hui comme une alternative axée sur la réconciliation nationale et la lutte contre la pauvreté. Sa connaissance des rouages de l'État en fait l'un des sept candidats scrutés de près pour ce quadruple scrutin.









Une stratégie de proximité dans les quartiers de Bangui

Malgré les tensions, le candidat UNIR maintient une présence active sur le terrain. Le 17 décembre, il a mené une série de visites de proximité pour échanger avec la population dans des zones clés de la capitale :



Miskine et Gobongo ;

PK10 et le secteur Fuh ;

KM5, quartier emblématique du commerce et de la diversité.





Le pays se prépare désormais pour le vote du 28 décembre, une étape jugée cruciale pour la stabilité démocratique de la Centrafrique alors que le président sortant brigue un troisième mandat.

