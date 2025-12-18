Alwihda Info
AFRIQUE

Présidentielle 2025 en RCA : Henri-Marie Dondra dénonce un "acharnement" après un accident mortel


Alwihda Info | Par - 18 Décembre 2025


À dix jours du scrutin présidentiel en République centrafricaine, la campagne s'intensifie dans un climat de forte tension. Le candidat du parti Unité républicaine (Unir), Henri-Marie Dondra, a fait part d'un incident tragique survenu ce jeudi 18 décembre 2025.


Présidentielle 2025 en RCA : Henri-Marie Dondra dénonce un "acharnement" après un accident mortel


 

Un drame au pied des affiches électorales

 

Un jeune homme a perdu la vie par électrocution face au terrain de l'Ucatex, à Bangui. Selon Henri-Marie Dondra, l'individu aurait tenté de saboter l'un de ses panneaux de campagne avant d'entrer en contact avec des lignes haute tension de l'ENERCA. Tout en présentant ses condoléances à la famille, l'ancien Premier ministre a dénoncé un climat d'acharnement :

« Cet incident prouve encore à suffisance l'acharnement dont je suis victime (sabotage sur les affiches, empêchement sur les vols). »


Présidentielle 2025 en RCA : Henri-Marie Dondra dénonce un "acharnement" après un accident mortel

 

Le profil d'un opposant de poids

 

Ancien Premier ministre du président sortant Faustin-Archange Touadéra, Henri-Marie Dondra (59 ans) se présente aujourd'hui comme une alternative axée sur la réconciliation nationale et la lutte contre la pauvreté. Sa connaissance des rouages de l'État en fait l'un des sept candidats scrutés de près pour ce quadruple scrutin.


 

Une stratégie de proximité dans les quartiers de Bangui

 

Malgré les tensions, le candidat UNIR maintient une présence active sur le terrain. Le 17 décembre, il a mené une série de visites de proximité pour échanger avec la population dans des zones clés de la capitale :

  • Miskine et Gobongo ;

  • PK10 et le secteur Fuh ;

  • KM5, quartier emblématique du commerce et de la diversité.



Le pays se prépare désormais pour le vote du 28 décembre, une étape jugée cruciale pour la stabilité démocratique de la Centrafrique alors que le président sortant brigue un troisième mandat.



Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


