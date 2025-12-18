Alwihda Info
AFRIQUE

Flash : Le Burkina Faso libère l'avion et les militaires nigérians après des échanges diplomatiques


Alwihda Info | Par - 18 Décembre 2025


Le dénouement est officiel : la République fédérale du Nigeria a obtenu la libération de son aéronef de la Nigerian Air Force et des 11 militaires qui étaient retenus au Burkina Faso après un atterrissage forcé.


Le succès de la diplomatie de haut niveau

 

Cette libération fait suite à des discussions stratégiques menées à Ouagadougou entre le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, et le président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré. Le dialogue direct a permis de lever les soupçons liés à la violation de l'espace aérien et de confirmer le caractère technique de l'incident.


Confirmation officielle

 

Le porte-parole du ministère nigérian des Affaires étrangères, Kimiebi Ebienfa, a confirmé mercredi soir que l'appareil et l'ensemble du personnel navigant ont été autorisés à quitter le sol burkinabè.


Un signe d'apaisement

 

Cet acte de coopération est perçu comme un signal fort de fraternité entre les deux nations, malgré les contextes politiques différents au sein de la sous-région. Le Nigeria avait, plus tôt dans la journée, présenté ses excuses officielles pour les irrégularités de vol, facilitant ainsi cette issue favorable.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


