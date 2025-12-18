Flash : Le Burkina Faso libère l'avion et les militaires nigérians après des échanges diplomatiques

Le succès de la diplomatie de haut niveau
Cette libération fait suite à des discussions stratégiques menées à Ouagadougou entre le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, et le président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré.
Confirmation officielle
Le porte-parole du ministère nigérian des Affaires étrangères, Kimiebi Ebienfa, a confirmé mercredi soir que l'appareil et l'ensemble du personnel navigant ont été autorisés à quitter le sol burkinabè.
Un signe d'apaisement
Cet acte de coopération est perçu comme un signal fort de fraternité entre les deux nations, malgré les contextes politiques différents au sein de la sous-région. Le Nigeria avait, plus tôt dans la journée, présenté ses excuses officielles pour les irrégularités de vol, facilitant ainsi cette issue favorable.