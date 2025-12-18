Flash : Le Burkina Faso libère l'avion et les militaires nigérians après des échanges diplomatiques

Le succès de la diplomatie de haut niveau

Cette libération fait suite à des discussions stratégiques menées à Ouagadougou entre le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, et le président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré. Le dialogue direct a permis de lever les soupçons liés à la violation de l'espace aérien et de confirmer le caractère technique de l'incident.

