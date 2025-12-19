Infrastructures : Le Tchad et la BID accélèrent le désenclavement national et régiona

Suivi de l'axe Abéché–Abougouloumé (95 km)

La mission de supervision a noté une avancée "appréciable" des travaux. Cependant, dans un souci de respect des engagements contractuels, le Ministre a fermement exhorté l'entreprise prestataire à maintenir, voire intensifier la cadence pour une livraison dans les délais.







Le "Top 40" : Une banque de projets structurants

Pour soutenir la dynamique de financement, le Gouvernement s'est engagé à fournir des études actualisées pour 40 projets prioritaires.



Priorité immédiate : L'axe Mayo-Singako–Am-Timan, dont les études finales seront transmises à la BID sous peu.

Nouvelles études : Un appel a été lancé pour accélérer la préparation de nouveaux dossiers techniques, condition sine qua non de l'appui des partenaires financiers.







Tchad Connexion 2030 : Une ambition de Hub Régional

Dans le cadre du plan national de développement, le Tchad sollicite l'accompagnement de la BID pour des corridors stratégiques dépassant les frontières nationales :



Vers l'Est : Le tronçon Abougouloumé–Adré–frontière du Soudan.

Vers le Nord et l'Ouest : Les corridors reliant le Tchad à la Libye, l'Égypte, le Nigéria et la RCA.







Assainissement du portefeuille

Le Ministre a également fait le point sur la résiliation en cours du contrat relatif au tronçon de la RTS, afin de relancer le projet sur des bases plus solides et efficaces.

