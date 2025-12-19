Alwihda Info
TCHAD

Infrastructures : Le Tchad et la BID accélèrent le désenclavement national et régiona


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


Le Ministre Amir Idriss Kourda, accompagné de la Secrétaire d'État Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, a tenu une séance de travail décisive avec la Banque Islamique de Développement (BID) ce jeudi 18 décembre 2025. L'objectif : transformer le paysage routier tchadien d'ici 2030.


Suivi de l'axe Abéché–Abougouloumé (95 km)

 

La mission de supervision a noté une avancée "appréciable" des travaux. Cependant, dans un souci de respect des engagements contractuels, le Ministre a fermement exhorté l'entreprise prestataire à maintenir, voire intensifier la cadence pour une livraison dans les délais.

 

Le "Top 40" : Une banque de projets structurants

 

Pour soutenir la dynamique de financement, le Gouvernement s'est engagé à fournir des études actualisées pour 40 projets prioritaires.

  • Priorité immédiate : L'axe Mayo-Singako–Am-Timan, dont les études finales seront transmises à la BID sous peu.

  • Nouvelles études : Un appel a été lancé pour accélérer la préparation de nouveaux dossiers techniques, condition sine qua non de l'appui des partenaires financiers.




Tchad Connexion 2030 : Une ambition de Hub Régional

 

Dans le cadre du plan national de développement, le Tchad sollicite l'accompagnement de la BID pour des corridors stratégiques dépassant les frontières nationales :

  • Vers l'Est : Le tronçon Abougouloumé–Adré–frontière du Soudan.

  • Vers le Nord et l'Ouest : Les corridors reliant le Tchad à la Libye, l'Égypte, le Nigéria et la RCA.




Assainissement du portefeuille

 

Le Ministre a également fait le point sur la résiliation en cours du contrat relatif au tronçon de la RTS, afin de relancer le projet sur des bases plus solides et efficaces.

Peter Kum
Peter Kum


Tchad : les cérémonies de remise des diplômes sont suspendues à N'Djamena (Ministère)

