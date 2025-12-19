Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : festivités de fin d’année, l’État appelle à une « conduite sans alcool pour une fête joyeuse »


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 19 Décembre 2025



Tchad : festivités de fin d’année, l’État appelle à une « conduite sans alcool pour une fête joyeuse »
Dans le cadre des festivités de fin d’année, le ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, à travers l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER), a lancé ce vendredi 19 décembre, une vaste campagne de sensibilisation contre la conduite sous influence de l’alcool ou de substances psychoactives.

Placée sous le thème, « Alcool au volant : une conduite sans alcool, une fête joyeuse », cette initiative se tiendra jusqu’au 31 décembre au niveau du pont de la Refondation, un carrefour stratégique situé à l’intersection des 6ᵉ, 7ᵉ et 9ᵉ arrondissements de la capitale.

L’objectif est d'alerter les usagers de la route sur les dangers de la conduite en état d’ébriété, ou sous l’emprise de drogues, réduire le nombre d’accidents et promouvoir une conduite responsable sur l’ensemble du territoire. Cette campagne a été lancée par Dilhoulnet Laurent, secrétaire général du ministère des Transports, qui a rappelé l’urgence de la situation : « Les statistiques le démontrent : le comportement humain est un facteur majeur d’accidents.

Parmi ces comportements à risque, la conduite sous l’effet de l’alcool ou de certains médicaments occupe une place inquiétante. » Il a insisté auprès du public : « Un verre de trop peut coûter la vie. Il vaut mieux préserver sa vie que de consommer ce verre supplémentaire. »

La campagne a également reçu le soutien des autorités locales. Mme Zeneba Édith, maire du 6ᵉ arrondissement, a tenu à souligner la particularité de cette zone : « Dans cette intersection, le taux d’alcoolisme est élevé par rapport à d’autres secteurs. Nous nous associons au ministère pour sensibiliser nos administrés. Nous avons besoin de citoyens valides ; sans eux, nos arrondissements ne peuvent avancer. La lutte contre l’alcoolisme, c’est préserver nos forces vives. »

Cette opération de terrain, qui combine distribution de brochures, échanges directs avec les conducteurs et messages de prévention, vise à marquer les esprits en cette période de célébrations, où les tentations et les risques sont accrus.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/12/2025

Tchad : à Abéché, ouverture officielle du Symposium international des Sciences et Technologies de l’INSTA

Tchad : à Abéché, ouverture officielle du Symposium international des Sciences et Technologies de l’INSTA

Tchad : à N’Djamena, un agent municipal devant la justice pour une escroquerie de 17 millions FCFA Tchad : à N’Djamena, un agent municipal devant la justice pour une escroquerie de 17 millions FCFA 18/12/2025

Populaires

Tchad : le présumé meurtrier d'une jeune femme devant le tribunal à N'Djamena

18/12/2025

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

18/12/2025

Tchad : l'ambassadeur de France reçu par le ministre des Affaires étrangères

18/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - NJ Ayuk

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides

المبالغة في احتفالات التخرج في تشاد… ظاهرة اجتماعية آخذة في الاتساع وتثير الجدل المبالغة في احتفالات التخرج في تشاد… ظاهرة اجتماعية آخذة في الاتساع وتثير الجدل 16/12/2025 - Mariam Marouf

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter