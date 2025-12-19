Tchad : festivités de fin d’année, l’État appelle à une « conduite sans alcool pour une fête joyeuse »

Dans le cadre des festivités de fin d’année, le ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, à travers l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER), a lancé ce vendredi 19 décembre, une vaste campagne de sensibilisation contre la conduite sous influence de l’alcool ou de substances psychoactives.



Placée sous le thème, « Alcool au volant : une conduite sans alcool, une fête joyeuse », cette initiative se tiendra jusqu’au 31 décembre au niveau du pont de la Refondation, un carrefour stratégique situé à l’intersection des 6ᵉ, 7ᵉ et 9ᵉ arrondissements de la capitale.



L’objectif est d'alerter les usagers de la route sur les dangers de la conduite en état d’ébriété, ou sous l’emprise de drogues, réduire le nombre d’accidents et promouvoir une conduite responsable sur l’ensemble du territoire. Cette campagne a été lancée par Dilhoulnet Laurent, secrétaire général du ministère des Transports, qui a rappelé l’urgence de la situation : « Les statistiques le démontrent : le comportement humain est un facteur majeur d’accidents.



Parmi ces comportements à risque, la conduite sous l’effet de l’alcool ou de certains médicaments occupe une place inquiétante. » Il a insisté auprès du public : « Un verre de trop peut coûter la vie. Il vaut mieux préserver sa vie que de consommer ce verre supplémentaire. »



La campagne a également reçu le soutien des autorités locales. Mme Zeneba Édith, maire du 6ᵉ arrondissement, a tenu à souligner la particularité de cette zone : « Dans cette intersection, le taux d’alcoolisme est élevé par rapport à d’autres secteurs. Nous nous associons au ministère pour sensibiliser nos administrés. Nous avons besoin de citoyens valides ; sans eux, nos arrondissements ne peuvent avancer. La lutte contre l’alcoolisme, c’est préserver nos forces vives. »



Cette opération de terrain, qui combine distribution de brochures, échanges directs avec les conducteurs et messages de prévention, vise à marquer les esprits en cette période de célébrations, où les tentations et les risques sont accrus.