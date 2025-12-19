Alwihda Info
TCHAD

Portrait : Marcel Photography, l'œil du Tchad qui fait briller le drapeau au Maroc


Par Nguessitta Djimtengaye William - 19 Décembre 2025


Si les terrains de football marocains n'ont pas vu défiler l'équipe nationale tchadienne cette saison, le drapeau tricolore y flotte pourtant avec éclat. Le responsable ? Marcel Photography, un jeune prodige de l'objectif dont le talent a traversé les frontières pour documenter l'un des plus grands événements sportifs du continent.


Bien que l'équipe nationale tchadienne n'ait pas réussi à se qualifier pour le tournoi, Marcel Photography, un jeune photographe tchadien de talent, porte haut les couleurs du Tchad au Maroc. Sélectionné pour couvrir un événement sportif international majeur, il utilise son objectif pour mettre en valeur l'identité et le talent de son pays.

 

À travers son regard artistique, Marcel Photography parvient à immortaliser les moments forts des matchs, l'émotion des supporters et la détermination des athlètes. Son approche professionnelle offre une visibilité remarquable au savoir-faire tchadien en photographie, soulignant la beauté et l'intensité de la compétition.

 

Marcel ne se contente pas de prendre des images ; il raconte des histoires. Chaque photographie révèle une maîtrise technique impressionnante et un sens aigu du détail, capturant des instants décisifs qui parlent d'eux-mêmes. Son travail a été salué par les organisateurs de l'événement et les autres professionnels présents, prouvant que le talent tchadien transcende les frontières.

 

Sa sélection pour cet événement au Maroc marque une étape significative dans la carrière de ce jeune photographe prometteur. C'est une reconnaissance méritée qui montre que la jeunesse tchadienne déborde de compétences capables de représenter le pays dans des domaines créatifs et innovants.

 

En l'absence de succès sportif, Marcel Photography se révèle être un véritable ambassadeur culturel du Tchad. Son travail illustre que l'excellence tchadienne ne se limite pas aux terrains de jeu, mais s'exprime également à travers l'art, la créativité et la passion.
Ainsi, à travers son objectif, Marcel préserve et propage la richesse culturelle de son pays, incarnant l'esprit et le potentiel d'une génération jeune et talentueuse.


