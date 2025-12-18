Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le délégué de l'Environnement du Kanem évalue l’opération « Un Ménage, un Arbre »


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 18 Décembre 2025



Tchad : le délégué de l'Environnement du Kanem évalue l’opération « Un Ménage, un Arbre »
Dans le cadre de l'opération environnementale dénommée « Un Ménage, un Arbre », initiée par les autorités départementales du Kanem-Est sous la houlette du préfet Abakar Abderahim Eriteiro, une mission conduite par le délégué en charge de l'Environnement du Kanem, Djimadoum Augustin, s’est rendue sur place pour saluer et encourager cette initiative.

A cette occasion, le délégué de l’Environnement a remis aux autorités départementales les textes régissant la loi 023 relative à la protection de l’environnement, la loi 014 portant sur le régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques, ainsi que l’arrêté 022 interdisant le transport et la commercialisation du bois, du charbon de bois, et des plants d’arbres fruitiers et non fruitiers. Ces documents, accompagnés de plants, ont ensuite été distribués aux personnes présentes.

Djimadoum Augustin a souligné que cette opération est cruciale pour renforcer l'engagement communautaire en faveur de l’environnement. Il a invité les acteurs locaux à sensibiliser les citoyens à l’importance de la reforestation et de la préservation des ressources naturelles. Selon lui, cette initiative crée un lien fort entre la communauté et la biodiversité locale, favorisant ainsi un développement durable.

L’opération « Un Ménage, un Arbre » constitue un pas significatif vers la protection de l’environnement dans le département du Kanem-Est. Elle met en lumière l’importance de l’engagement de chaque citoyen dans la lutte contre la déforestation et pour la préservation de la planète. Les ministères de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, ainsi que celui de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, soutiennent pleinement cette belle initiative en faveur d’un avenir plus vert.

Le préfet Abakar Abderahim Eriteiro a réaffirmé que cette opération s’inscrit dans les priorités des plus hautes autorités du pays, notamment du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui soutient activement cette démarche. Il a exhorté la population à prendre soin des plants reçus.

Enfin, la population locale, à travers divers témoignages, a salué cette initiative salvatrice du préfet du Kanem-Est et a remercié la délégation de l’Environnement du Kanem pour la mise à disposition des plants dans le cadre de l’opération « Un Ménage, un Arbre ».


