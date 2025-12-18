Tchad : à Abéché, ouverture officielle du Symposium international des Sciences et Technologies de l’INSTA

Le directeur général de la Recherche, de l’Innovation et de la Coopération internationale, Zakinet Dangbet, représentant le ministre d’État, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, a procédé ce jeudi matin à l’ouverture officielle du Symposium international des Sciences et Technologies, placé sous le thème : « Sciences et innovation à l’ère du numérique ».



Cette rencontre scientifique s’inscrit dans le cadre de la 3ᵉ édition de la Semaine scientifique de l’INSTA. Elle est organisée, sous le haut patronage du ministre d’État, par l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA), du 18 au 20 décembre 2025, dans l’enceinte de l’institution.



Dans son mot introductif, le président du comité d’organisation, Pr Boukhari Mahamat Issa, a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants. Il a salué l’engagement et le dévouement des membres du comité d’organisation qui, durant cinq mois, ont travaillé avec rigueur et méthode à la préparation, et à la réussite de cette troisième édition de la Semaine scientifique de l’INSTA (SS-INSTA).



Prenant la parole à son tour, le directeur général de l’INSTA, Pr Yaya Dagal Dari, a rappelé que la Semaine scientifique de l’INSTA est un événement scientifique biannuel, dont la première édition s’est tenue en novembre 2021, la deuxième en février 2023 et la troisième en décembre 2025. À travers cette édition, l’INSTA entend offrir un cadre de réflexion collective, de production de savoirs, de diffusion des résultats de recherche et de dialogue entre les acteurs du monde universitaire.



Pour sa part, le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a souligné que cette initiative confirme la vocation de l’INSTA à former des cadres qualifiés capables d’intégrer les outils numériques, de promouvoir l’innovation et de proposer des solutions adaptées aux réalités locales et nationales. Il a réaffirmé la disponibilité et le soutien des autorités provinciales aux initiatives académiques et scientifiques contribuant au développement durable et au rayonnement de la province du Ouaddaï.



Procédant à l’ouverture officielle de cette rencontre scientifique, Zakinet Dangbet a indiqué que cette troisième édition de la Semaine scientifique de l’INSTA, dénommée « International Symposium of Sciences and Technologies », constitue un événement scientifique majeur, en parfaite adéquation avec la vision et la stratégie de développement du ministère de tutelle, notamment en matière de promotion de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur à l’ère du numérique.