Tchad : à N’Djamena, un agent municipal devant la justice pour une escroquerie de 17 millions FCFA

Le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a examiné ce jeudi 18 décembre 2025, l’affaire d'un agent de la mairie poursuivi pour escroquerie. L'accusé, qui a reconnu les faits, aurait soutiré une somme totale de 17 millions de FCFA à un commerçant sous de fausses promesses.



‎ ‎Des promesses de stands et de visas

‎ ‎L'affaire commence au marché de Dembé. L’agent municipal, actuellement en détention préventive à la maison d’arrêt de Klessoum, aurait d'abord promis au plaignant un espace commercial privilégié contre la somme de 10 millions de FCFA. Une fois l'argent encaissé, l'espace promis n'a jamais été attribué. ‎



Loin de s'arrêter là, le prévenu aurait abusé de la confiance de sa victime en lui proposant une seconde opportunité : une aide pour poursuivre des études au Canada dès l'obtention de son baccalauréat. Pour ces prétendues formalités administratives et de voyage, il aurait réussi à soutirer 7 millions de FCFA supplémentaires au commerçant.



‎Lors de l'audience de ce jour, l'accusé ne s'est pas dérobé et a reconnu l'intégralité des faits reprochés. Face à la gravité de l'abus de fonction et du préjudice financier, le procureur de la République a pris des réquisitions fermes : 24 mois d'emprisonnement ferme ; une amende de 100 000 FCFA. ‎



Après les réquisitions du ministère public, le tribunal a décidé de renvoyer le dossier pour la phase des plaidoiries. La victime exige réparation pour les 17 millions de FCFA perdus dans cette affaire, ainsi que des dommages et intérêts.