Tchad : atelier de formation des jeunes et des femmes leaders du Lac aux stratégies de plaidoyer humanitaire

Dans le but de renforcer l’engagement citoyen et la capacité d’influence des acteurs locaux, l’ONG Oxfam a organisé à Bol, un atelier de formation à l’intention des jeunes et des femmes leaders sur les stratégies de plaidoyer humanitaire et de communication d’influence.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Stratégie pays de réponse humanitaire, financé par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI).



Pendant deux jours, les participants ont été outillés à travers plusieurs modules clés, notamment les fondements du plaidoyer et de la communication d’influence, les techniques de mobilisation sociale, ainsi que l’usage stratégique des médias et des réseaux sociaux comme leviers d’action citoyenne.



L’atelier a également permis d’approfondir la compréhension de deux textes législatifs majeurs : la loi n°027/PR/2020 relative à l’asile au Tchad et la loi n°012/PR/2023 portant assistance aux personnes déplacées internes. Des textes essentiels pour mieux appréhender les enjeux de protection et de défense des droits des populations vulnérables.



Animée par l’assistant plaidoyer et bonne gouvernance d’Oxfam, Nodjitoloum Bertin, et l’assistant en communication, Moubarak Lhama, la formation vise à renforcer les capacités des jeunes leaders afin qu’ils puissent jouer un rôle central, non seulement en tant que catalyseurs de cohésion sociale, mais aussi comme acteurs clés du changement et du développement local.



Présent à l’ouverture des travaux, le secrétaire général de la province du Lac, Djilema Mitterrand, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province, a souligné que la paix durable, la cohésion sociale et le développement du Lac ne sauraient être atteints sans l’énergie, l’engagement et l’esprit d’initiative des jeunes et des femmes leaders.



Il a exhorté les participants à faire preuve d’assiduité, de curiosité et de responsabilité tout au long de la formation, les invitant à considérer cet atelier comme une véritable opportunité d’apprentissage, de partage d’expériences et de création de réseaux utiles pour leur avenir et celui de la province.