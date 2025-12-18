Tchad : le présumé meurtrier d'une jeune femme devant le tribunal à N'Djamena

Un drame passionnel a conduit un jeune homme devant la barre ce jeudi 18 décembre 2025.
Détenu à la maison d’arrêt de Klessoum, l’accusé répond du meurtre d’une jeune femme, commis à l’arme blanche. Selon les éléments du dossier de l'instruction, le drame tire son origine d’une rupture sentimentale mal acceptée. L’accusé entretenait une relation d'amitié avec la victime.
Souhaitant mettre un terme à cette liaison pour refaire sa vie avec une autre personne, la jeune femme aurait provoqué une colère noire chez son interlocuteur. Refusant de tourner la page, l'homme aurait alors tendu un véritable guet-apens à la victime avec la complicité de certains de ses amis.
C'est lors de cette embuscade qu'il lui aurait porté des coups de couteau mortels. Lors de son interrogatoire devant la présidente du tribunal, le prévenu n'a pas nié les faits. Il a pleinement reconnu avoir ôté la vie à la victime, confirmant ainsi les chefs d'accusation qui pèsent contre lui.
Face à la gravité de l'acte, le procureur de la République a pris des réquisitions fermes : une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans, une amende de 500 000 FCFA. Le dossier a été mis en délibéré pour les plaidoiries de la défense, avant le verdict final.
Détenu à la maison d’arrêt de Klessoum, l’accusé répond du meurtre d’une jeune femme, commis à l’arme blanche. Selon les éléments du dossier de l'instruction, le drame tire son origine d’une rupture sentimentale mal acceptée. L’accusé entretenait une relation d'amitié avec la victime.
Souhaitant mettre un terme à cette liaison pour refaire sa vie avec une autre personne, la jeune femme aurait provoqué une colère noire chez son interlocuteur. Refusant de tourner la page, l'homme aurait alors tendu un véritable guet-apens à la victime avec la complicité de certains de ses amis.
C'est lors de cette embuscade qu'il lui aurait porté des coups de couteau mortels. Lors de son interrogatoire devant la présidente du tribunal, le prévenu n'a pas nié les faits. Il a pleinement reconnu avoir ôté la vie à la victime, confirmant ainsi les chefs d'accusation qui pèsent contre lui.
Face à la gravité de l'acte, le procureur de la République a pris des réquisitions fermes : une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans, une amende de 500 000 FCFA. Le dossier a été mis en délibéré pour les plaidoiries de la défense, avant le verdict final.