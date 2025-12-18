Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le présumé meurtrier d'une jeune femme devant le tribunal à N'Djamena


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 18 Décembre 2025



Tchad : le présumé meurtrier d'une jeune femme devant le tribunal à N'Djamena
Un drame passionnel a conduit un jeune homme devant la barre ce jeudi 18 décembre 2025.

Détenu à la maison d’arrêt de Klessoum, l’accusé répond du meurtre d’une jeune femme, commis à l’arme blanche. ‎ ‎Selon les éléments du dossier de l'instruction, le drame tire son origine d’une rupture sentimentale mal acceptée. L’accusé entretenait une relation d'amitié avec la victime.

Souhaitant mettre un terme à cette liaison pour refaire sa vie avec une autre personne, la jeune femme aurait provoqué une colère noire chez son interlocuteur. ‎ ‎Refusant de tourner la page, l'homme aurait alors tendu un véritable guet-apens à la victime avec la complicité de certains de ses amis.

C'est lors de cette embuscade qu'il lui aurait porté des coups de couteau mortels. ‎ ‎Lors de son interrogatoire devant la présidente du tribunal, le prévenu n'a pas nié les faits. Il a pleinement reconnu avoir ôté la vie à la victime, confirmant ainsi les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. ‎ ‎

Face à la gravité de l'acte, le procureur de la République a pris des réquisitions fermes : une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans, ‎une amende de 500 000 FCFA. ‎Le dossier a été mis en délibéré pour les plaidoiries de la défense, avant le verdict final.


