Tchad : visite des autorités provinciales du site de reboisement de Barra

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, s’est rendu ce jeudi au village de Barra, sur le site de reboisement ayant servi de cadre au lancement de la Semaine Nationale de l’Arbre (SNA) 2025.



L’objectif de cette visite était d’évaluer l’état de croissance des plants, ainsi que les conditions générales de leur entretien. Au cours de la visite, l’équipe a constaté avec satisfaction que la majorité des plants se portent bien.



Toutefois, certains arbres ont péri, victimes d’insectes et de lapins, malgré les défis climatiques et environnementaux propres à la zone. La population locale a formulé plusieurs recommandations afin d’assurer la pérennité de cette initiative.



Le délégué général a souligné la nécessité de mettre en place un système d’irrigation sur le site, afin de protéger les jeunes plants contre les animaux et autres menaces potentielles. Il a également insisté sur l’importance d’installer un dispositif d’arrosage adapté, garantissant un apport en eau régulier.