









ANALYSE Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides

Alwihda Info | Par NJ Ayuk - 18 Décembre 2025



Des régimes fiscaux stables, des conditions contractuelles prévisibles et des mesures de lutte contre la corruption contribuent à réduire les risques liés aux projets et donnent aux investisseurs la confiance nécessaire pour engager des capitaux à long terme.

La confiance des investisseurs dans le secteur énergétique algérien est en hausse. Le pays, qui est déjà l'un des producteurs de pétrole et de gaz les plus actifs d'Afrique, a connu une dynamique encore plus forte en 2025.



En octobre, la compagnie pétrolière nationale algérienne, Sonatrach, a annoncé un partenariat de 5,4 milliards de dollars avec la société saoudienne Midad Energy pour explorer et développer de nouveaux gisements dans le bassin d'Illizi. Le gouvernement a également entamé des négociations avancées avec ExxonMobil et Chevron sur un accord novateur qui permettrait aux entreprises américaines d'accéder aux vastes réserves de gaz naturel de l'Algérie, une première dans l'histoire du pays. Au début de l'année, Sonatrach et la société chinoise Sinopec ont signé un protocole d'accord (MoU) pour évaluer conjointement et éventuellement développer les ressources des bassins de Gourara et Berkine-Est.



Ces accords ne sont pas le fruit du hasard. Ils reflètent les réformes délibérées mises en œuvre par l'Algérie ces dernières années : simplification de l'enregistrement des entreprises, création de zones économiques spéciales, amélioration de la transparence des contrats et engagement plus fort en faveur des partenariats internationaux. En conséquence, le pays attire un large éventail d'acteurs majeurs, d'Eni et Equinor à TotalEnergies.



Les progrès réalisés par l'Algérie constituent une leçon opportune pour les pays africains disposant de ressources pétrolières. Le secteur pétrolier et gazier africain aura besoin de milliards de dollars de nouveaux investissements au cours de la prochaine décennie, mais il est devenu plus difficile d'obtenir des capitaux. Comme l'indique le rapport « State of African Energy: 2026 Outlook Report » (État de l'énergie en Afrique : perspectives pour 2026) de la Chambre africaine de l'énergie (AEC), les institutions financières occidentales continuent de se détourner du financement des énergies fossiles et de nombreux investisseurs restent prudents face aux risques perçus sur les marchés émergents.



Les gouvernements qui relèvent ces défis en adoptant des politiques favorables aux investisseurs et en renforçant la gouvernance seront ceux qui tireront pleinement parti des avantages clés du pétrole et du gaz, notamment la sécurité énergétique, la création d'emplois et une croissance économique plus large.



L'Algérie montre ce qu'il est possible de faire lorsque les réformes s'alignent sur des objectifs d'investissement clairs. D'autres pays qui ont pris des mesures similaires, tels que l'Angola et le Nigeria, connaissent également un regain d'activité. Mais cela ne peut pas rester limité à une poignée de marchés. Les ressources sont là. Les opportunités sont là. Il est temps d'agir.



Les opportunités sont énormes, le capital ne l'est pas

L'Afrique ne manque certainement pas d'opportunités, elle en regorge. Le continent détient environ 125 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole et environ 625 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel en 2025. Ce ne sont pas des chiffres abstraits ; ils représentent des emplois, des infrastructures et une prospérité qui n'attendent qu'à être exploités.



Selon notre rapport sur les perspectives, la production globale d'hydrocarbures en Afrique devrait se maintenir à environ 11,4 millions de barils équivalent pétrole par jour (MMboe/j). Mais le maintien, sans parler de l'augmentation, de cette production nécessite des investissements continus. Les puits s'épuisent. Les infrastructures vieillissent. Les nouvelles découvertes doivent être exploitées. Sans afflux constant de capitaux, l'Afrique risque de laisser ses richesses dans le sol.



Et bien que nos perspectives indiquent des signes encourageants de reprise des dépenses, en particulier dans des pays comme la Namibie, l'Angola et le Mozambique, le continent est encore loin d'atteindre son plein potentiel d'investissement. L'AEC estime que le continent est confronté à un déficit annuel de financement de l'énergie compris entre 31,5 et 45 milliards de dollars américains. Les investissements extérieurs devraient s'élever en moyenne à environ 35 milliards de dollars par an entre 2020 et 2030, un niveau qui ne permettra pas d'atteindre la croissance de la production dont l'Afrique a besoin pour répondre à la demande intérieure croissante ou renforcer sa capacité d'exportation.



Il n'y aura pas d'investissements sans réformes

La capacité de l'Afrique à augmenter sa production dépend de plusieurs facteurs, mais peu sont plus importants que la capacité des gouvernements à proposer des conditions d'investissement qui répondent aux besoins de l'industrie. Les projets pétroliers et gaziers nécessitent des investissements initiaux massifs, souvent de plusieurs centaines de millions, voire de plusieurs milliards de dollars, et les investisseurs sont très conscients des risques associés aux marchés frontières. Ces risques comprennent l'instabilité politique, les changements réglementaires soudains, l'incertitude contractuelle, la faiblesse des infrastructures et les problèmes de sécurité. En outre, les financiers du secteur privé continuent de subir une pression mondiale pour orienter leurs capitaux vers les énergies renouvelables plutôt que vers les combustibles fossiles.



Si les pays africains veulent rivaliser pour attirer les rares investissements, ils doivent démontrer que leurs marchés sont stables, prévisibles et commercialement attractifs. L'un des principaux freins pour les investisseurs est la lenteur ou l'imprévisibilité des processus d'approbation réglementaire.



La longueur des délais d'obtention des permis, le manque de clarté des exigences ou les changements fréquents de politique peuvent retarder les projets et nuire aux rendements. Les gouvernements doivent rationaliser les procédures d'approbation et établir des cadres réglementaires transparents avec des délais fermes. Des canaux de communication rapides et directs entre les régulateurs et les entreprises contribuent également de manière significative à réduire les retards. Une approche qui a fait ses preuves consiste à créer des agences réglementaires à guichet unique qui regroupent plusieurs autorisations sous un même toit.



La Guinée équatoriale a mis en place un système qui permet aux investisseurs de créer une entreprise en une semaine, et l'Angola a récemment lancé un centre à guichet unique pour la conformité au potentiel local dans le secteur pétrolier et gazier. Ces réformes réduisent considérablement les frictions et rendent les marchés beaucoup plus compétitifs. Il est tout aussi important de garantir une gouvernance solide et la transparence.



Des régimes fiscaux stables, des conditions contractuelles prévisibles et des mesures de lutte contre la corruption contribuent à réduire les risques liés aux projets et donnent aux investisseurs la confiance nécessaire pour engager des capitaux à long terme. Des pays comme le Nigeria et le Ghana ont mis l'accent sur des règles claires, des processus d'octroi de licences transparents et une meilleure gouvernance du secteur comme piliers centraux de leurs stratégies d'investissement, et ces efforts sont largement reconnus comme renforçant la confiance des investisseurs.



Le déficit énergétique vert que l'Afrique ne peut se permettre

Ironiquement, alors même que les institutions mondiales poussent les investisseurs à donner la priorité aux énergies renouvelables, l'Afrique connaît un déficit important en matière d'investissements dans les énergies vertes. Notre rapport sur les perspectives aborde ce problème : « Le secteur des énergies renouvelables en Afrique a le potentiel de remodeler le paysage énergétique et d'améliorer la sécurité énergétique pour des millions de personnes. Cependant, étant donné que l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé au monde, l'ampleur des investissements dans le secteur des énergies renouvelables reste nettement inférieure à celle d'autres initiatives mondiales.



Entre 2020 et 2025, l'Afrique a investi 34 milliards de dollars dans les technologies d'énergie propre, dont 52 % dans l'énergie solaire et 25 % dans l'éolien terrestre. Malgré ces investissements, la part de l'Afrique dans les investissements mondiaux ne devrait atteindre que 1,5 % en 2025. » Tout comme le déficit de financement des énergies fossiles, ce manque à gagner est directement lié à la perception du risque par les investisseurs.



Comme l'explique le rapport, l'Afrique continue d'accuser un retard par rapport aux autres régions car ses marchés énergétiques sont considérés comme très risqués, marqués par l'instabilité politique, l'incertitude réglementaire, l'insuffisance des infrastructures, les revirements politiques, les problèmes de corruption et la lourdeur bureaucratique. L'accès limité au capital et les taux d'intérêt élevés aggravent ces difficultés. Les gouvernements africains doivent adopter des politiques qui répondent à ces préoccupations.



Les mêmes réformes qui attirent les investissements dans le pétrole et le gaz (règles transparentes, conditions contractuelles prévisibles, procédures d'autorisation simplifiées et régimes fiscaux stables) renforceront également la confiance des investisseurs dans l'énergie solaire, éolienne, hydrogène et autres sources d'énergie verte. Il est urgent de renforcer le financement des énergies renouvelables, d'autant plus que l'une des sources d'énergie les plus prometteuses pour soutenir la sécurité énergétique et la croissance économique à long terme de l'Afrique est également l'une des plus coûteuses à développer : l'énergie nucléaire.



Pour saisir l'ampleur du défi, il suffit de considérer que l'Afrique prévoit de dépenser environ 105 milliards de dollars pour construire 15 000 MW de nouvelle capacité nucléaire d'ici 2035. Le projet égyptien de 4 800 MW sur le continent devrait à lui seul coûter près de 29 milliards de dollars. Pourtant, les avantages potentiels de l'énergie nucléaire ne peuvent être surestimés.



Comme l'indique notre rapport, « le nucléaire offre un avantage unique : il fournit une énergie de base stable, essentielle pour remplacer la production à partir de combustibles fossiles et pour stabiliser les réseaux qui dépendent de plus en plus de sources renouvelables intermittentes ». Sans cette stabilité, l'Afrique risque de connaître un approvisionnement peu fiable, car l'énergie solaire et éolienne, moins prévisibles, occupent une part croissante dans le mix énergétique.



Et si les infrastructures nucléaires traditionnelles nécessitent des investissements initiaux massifs, les nouvelles technologies de réacteurs modulaires de petite taille offrent « des projets à plus petite échelle, plus flexibles et nécessitant moins de capitaux », note notre rapport. Par exemple, un microréacteur d'une puissance de 10 à 20 MW peut coûter entre 50 et 300 millions de dollars, tandis qu'un SMR de 300 MW peut coûter entre 900 millions et 1 milliard de dollars, soit beaucoup moins que les centrales nucléaires conventionnelles. Pour les pays africains qui recherchent une sécurité énergétique à long terme et à faible émission de carbone, il vaut la peine d'encourager les investissements dans le nucléaire.



Mais l'Afrique ne peut pas exploiter pleinement son potentiel en matière d'énergies renouvelables — ni son potentiel nucléaire — sans créer un environnement politique dans lequel les investisseurs se sentent en confiance pour financer des projets à long terme et à forte intensité capitalistique.



Un appel à la Banque mondiale pour qu'elle intensifie ses efforts

Même avec une participation croissante du secteur privé, l'Afrique aura besoin d'un soutien financier beaucoup plus important pour développer ses ressources pétrolières et gazières, développer les énergies renouvelables et jeter les bases d'un secteur nucléaire viable. Les capitaux privés ne peuvent à eux seuls répondre à l'ampleur des besoins énergétiques de l'Afrique.



C'est pourquoi l'AEC continue d'appeler la Banque mondiale à mettre fin à son interdiction de 2017 de financer des projets pétroliers et gaziers en amont, une politique adoptée en réponse aux préoccupations mondiales concernant les gaz à effet de serre et le changement climatique. L'Afrique ne peut pas éliminer sa pauvreté énergétique généralisée sans développer de manière responsable ses ressources en gaz naturel. Les projets de conversion du gaz en électricité constituent l'un des moyens les plus rapides et les plus abordables d'élargir l'accès à l'électricité, en fournissant l'approvisionnement de base fiable nécessaire pour alimenter les ménages, les industries et les villes en pleine croissance.



À l'heure où les investissements dans les énergies renouvelables restent bien en deçà des niveaux requis, les revenus provenant du pétrole et du gaz peuvent contribuer à financer la transition à long terme vers des sources d'énergie plus propres. L'AEC se félicite de la décision de la Banque mondiale de lever son interdiction de financer l'énergie nucléaire, ainsi que de son examen en cours des restrictions relatives à l'exploration et à la production de gaz naturel. Mais cet examen ne suffit plus.



Le rythme du changement doit être à la hauteur de l'urgence de la crise énergétique en Afrique. La croissance démographique s'accélère plus rapidement que nos efforts d'électrification, ce qui signifie que chaque gain supplémentaire est absorbé par les réalités démographiques. L'Afrique a besoin de capitaux pour étendre rapidement et à grande échelle l'accès à l'électricité, non pas dans 10 ou 20 ans, mais dès maintenant.



En maintenant son interdiction de financer l'amont pétrolier et gazier, la Banque mondiale contribue involontairement à prolonger la pauvreté énergétique, limitant la capacité de l'Afrique à s'industrialiser et compromettant les progrès vers un avenir énergétique équilibré et durable. La levée de cette interdiction ne compromettrait pas les objectifs climatiques mondiaux. Au contraire, elle soutiendrait l'utilisation responsable du gaz naturel par l'Afrique comme combustible de transition, tout en permettant au continent d'investir dans les énergies renouvelables, le stockage et l'énergie nucléaire, technologies qui alimenteront l'Afrique pendant des générations.



Ce dont l'Afrique a besoin de la part de la Banque mondiale, ce n'est pas d'hésitation, mais de partenariat. J'ajouterais que l'AEC n'est pas la seule voix à appeler au changement. Le gouvernement américain a également exhorté la Banque mondiale à reconsidérer ses restrictions. Comme l'a récemment souligné l'administration du président américain Donald Trump, les banques multilatérales de développement ne peuvent remplir leur mission fondamentale si la Banque mondiale continue de restreindre le financement du gaz naturel.



« Une stratégie énergétique globale qui prévoit le financement du gaz en amont serait une mesure positive pour reconnecter la Banque mondiale et toutes les autres banques multilatérales de développement à leurs missions fondamentales de croissance économique et de réduction de la pauvreté », a déclaré un porte-parole du département du Trésor américain au Financial Times.



Un moment décisif

L'avenir énergétique de l'Afrique ne sera pas assuré par des discours ou des demi-mesures prudentes. Il sera assuré par la création de conditions propices aux investissements, des conditions qui donneront aux partenaires mondiaux la confiance nécessaire pour soutenir nos ressources pétrolières et gazières, développer nos capacités en matière d'énergies renouvelables et construire les infrastructures nucléaires qui garantiront notre sécurité énergétique à long terme.



Si les gouvernements africains optent pour la réforme plutôt que pour la stagnation, et si des institutions telles que la Banque mondiale s'engagent dans des partenariats, plutôt que dans des interdictions, l'Afrique pourra mettre fin à la pauvreté énergétique, stimuler l'industrialisation et fournir à des millions de personnes l'énergie fiable dont elles ont besoin pour prospérer. L'avenir de l'Afrique dépend de ce que nous choisissons de faire aujourd'hui.





Dans la même rubrique : < > Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ? المبالغة في احتفالات التخرج في تشاد… ظاهرة اجتماعية آخذة في الاتساع وتثير الجدل Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)