TCHAD

Tchad-Côte d’Ivoire : SCORE HOLDING s'engage pour le désenclavement du Tchad


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


Le jeudi 18 décembre 2025, la Secrétaire d’État aux Infrastructures, Mme Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, a posé les jalons d'une collaboration majeure avec la société ivoirienne SCORE HOLDING. Ce partenariat s'inscrit dans la mise en œuvre accélérée du plan PND Tchad Connexion 2030.


Tchad-Côte d'Ivoire : SCORE HOLDING s'engage pour le désenclavement du Tchad


 

L'expertise ivoirienne au service du Tchad



Reconnue pour son rôle clé dans la modernisation du réseau routier en Côte d’Ivoire, SCORE HOLDING, représentée par son administrateur M. Jerry Attissou, a manifesté sa volonté d'apporter son savoir-faire au Tchad. L'entreprise propose un accompagnement sur des projets structurants, allant de la conception à la réalisation.




L'ambition des 7 000 kilomètres

 

Ce projet de partenariat répond directement à la vision quinquennale du Chef de l'État, visant la construction de 7 000 km de routes. Pour atteindre cet objectif monumental, le Tchad s'appuie sur des partenaires ayant déjà démontré leur capacité à livrer des infrastructures résilientes et adaptées aux climats africains.




Prochaines étapes : La phase technique

 

Fidèle à une approche de rigueur, Mme la Secrétaire d’État a immédiatement ordonné le passage à la phase opérationnelle :

  • Audits techniques : Évaluation de la compatibilité des projets présentés avec les capacités de Score Holding.

  • Mécanismes concrets : Définition des modes de financement et de transfert de compétences pour les techniciens tchadiens.

  • Calendrier : Établissement d'un chronogramme d'exécution pour les premiers axes prioritaires.

