Tchad-Côte d’Ivoire : SCORE HOLDING s'engage pour le désenclavement du Tchad

L'expertise ivoirienne au service du Tchad





Reconnue pour son rôle clé dans la modernisation du réseau routier en Côte d’Ivoire, SCORE HOLDING, représentée par son administrateur M. Jerry Attissou, a manifesté sa volonté d'apporter son savoir-faire au Tchad. L'entreprise propose un accompagnement sur des projets structurants, allant de la conception à la réalisation.









L'ambition des 7 000 kilomètres

Ce projet de partenariat répond directement à la vision quinquennale du Chef de l'État, visant la construction de 7 000 km de routes. Pour atteindre cet objectif monumental, le Tchad s'appuie sur des partenaires ayant déjà démontré leur capacité à livrer des infrastructures résilientes et adaptées aux climats africains.









Prochaines étapes : La phase technique

Fidèle à une approche de rigueur, Mme la Secrétaire d’État a immédiatement ordonné le passage à la phase opérationnelle :

