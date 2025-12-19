Tchad-France : L'innovation numérique au service de la formation des enseignants

Un formateur tchadien à Villers-Cotterêts





M. Yakoub Awat Ousmane, enseignant formateur au ministère de l’Éducation nationale du Tchad, a récemment achevé une session de haut niveau à la Cité internationale de la Francophonie. Ce lieu emblématique a servi de cadre à l'apprentissage des nouvelles méthodologies de formation à distance.









IFClasse : Une plateforme pour l'excellence linguistique







Le cœur de cette mission est le déploiement futur d'IFClasse. Il s'agit d'une plateforme innovante conçue pour :



Renforcer les compétences linguistiques des enseignants tchadiens ;

Accompagner la montée en niveau pédagogique de manière continue ;

Uniformiser la qualité de l’enseignement sur l'ensemble du territoire national.







Vers une professionnalisation durable

Cette dynamique ne s'arrête pas à une simple formation technique. Elle s'inscrit dans une stratégie globale de professionnalisation des acteurs de l’éducation. En formant des experts comme M. Ousmane, le Tchad se dote de relais capables de démultiplier ces compétences auprès de milliers d'enseignants dans les provinces.

