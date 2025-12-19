Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad-France : L'innovation numérique au service de la formation des enseignants


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


La coopération éducative entre le Tchad et la France franchit une nouvelle étape avec l'introduction de solutions numériques pour le renforcement des compétences pédagogiques.


Tchad-France : L'innovation numérique au service de la formation des enseignants


 

Un formateur tchadien à Villers-Cotterêts



M. Yakoub Awat Ousmane, enseignant formateur au ministère de l’Éducation nationale du Tchad, a récemment achevé une session de haut niveau à la Cité internationale de la Francophonie. Ce lieu emblématique a servi de cadre à l'apprentissage des nouvelles méthodologies de formation à distance.




IFClasse : Une plateforme pour l'excellence linguistique




Le cœur de cette mission est le déploiement futur d'IFClasse. Il s'agit d'une plateforme innovante conçue pour :

  • Renforcer les compétences linguistiques des enseignants tchadiens ;

  • Accompagner la montée en niveau pédagogique de manière continue ;

  • Uniformiser la qualité de l’enseignement sur l'ensemble du territoire national.




Vers une professionnalisation durable

 

Cette dynamique ne s'arrête pas à une simple formation technique. Elle s'inscrit dans une stratégie globale de professionnalisation des acteurs de l’éducation. En formant des experts comme M. Ousmane, le Tchad se dote de relais capables de démultiplier ces compétences auprès de milliers d'enseignants dans les provinces.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/12/2025

Tchad : le délégué de l'Environnement du Kanem évalue l’opération « Un Ménage, un Arbre »

Tchad : le délégué de l'Environnement du Kanem évalue l’opération « Un Ménage, un Arbre »

Tchad : visite des autorités provinciales du site de reboisement de Barra Tchad : visite des autorités provinciales du site de reboisement de Barra 18/12/2025

Populaires

Tchad : le présumé meurtrier d'une jeune femme devant le tribunal à N'Djamena

18/12/2025

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

18/12/2025

Tchad : visite des autorités provinciales du site de reboisement de Barra

18/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter