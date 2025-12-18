Alwihda Info
TCHAD

Tchad-Algérie : Le capital humain au cœur de la nouvelle alliance énergétique


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


La visite officielle de Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, s'est clôturée à l'Institut Algérien du Pétrole (IAP). Cette étape technique marque le début d'une ère de transfert de compétences sans précédent entre les deux nations.


L'IAP : Un levier pour la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT)



L'objectif central de la Ministre est de structurer la montée en puissance des cadres tchadiens. Les échanges ont permis d'aligner les offres de formation algériennes sur les besoins réels de la SHT :

  • Audit des compétences : Évaluer le niveau technique actuel pour un meilleur redéploiement.

  • Formation sur poste : Passer de la théorie à la maîtrise des outils industriels complexes.

  • Gestion des carrières : Professionnaliser le suivi des experts en hydrocarbures et géologie.




Renforcer l’INSPEM de Mao

 

Le partenariat vise également à créer des ponts avec l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao (INSPEM). En complétant le cursus local par l'expertise de l'IAP, le Tchad s'assure une formation d'excellence, pilier indispensable à la performance de son industrie extractive.




Vers des réalisations concrètes

 

Après plusieurs jours d'un agenda dense, les deux délégations ont posé un cadre de coopération global. La prochaine Commission Mixte sera le point d'orgue de cette séquence, avec la signature attendue des premiers accords opérationnels.

 

« Le capital humain est la base de la performance de toute industrie. Ce volet représente le pilier essentiel de notre coopération. » — Ministère du Pétrole du Tchad.

Peter Kum
