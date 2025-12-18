Tchad-Algérie : Le capital humain au cœur de la nouvelle alliance énergétique

L'IAP : Un levier pour la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT)





L'objectif central de la Ministre est de structurer la montée en puissance des cadres tchadiens. Les échanges ont permis d'aligner les offres de formation algériennes sur les besoins réels de la SHT :



Audit des compétences : Évaluer le niveau technique actuel pour un meilleur redéploiement.

Formation sur poste : Passer de la théorie à la maîtrise des outils industriels complexes.

Gestion des carrières : Professionnaliser le suivi des experts en hydrocarbures et géologie.







Renforcer l’INSPEM de Mao

Le partenariat vise également à créer des ponts avec l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao (INSPEM). En complétant le cursus local par l'expertise de l'IAP, le Tchad s'assure une formation d'excellence, pilier indispensable à la performance de son industrie extractive.









Vers des réalisations concrètes

Après plusieurs jours d'un agenda dense, les deux délégations ont posé un cadre de coopération global. La prochaine Commission Mixte sera le point d'orgue de cette séquence, avec la signature attendue des premiers accords opérationnels.






