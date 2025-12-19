Batha : Le FSE outille les acteurs locaux pour capter les financements climatiques





Le Fonds spécial en faveur de l’environnement (FSE) a organisé les 19 et 20 décembre 2025 à Ati, un atelier de formation destiné aux acteurs étatiques et non étatiques de la province du Batha sur la conception et la formulation de projets climatiques. La cérémonie d’ouverture, présidée par Abba Saradingar, Secrétaire général de la province du Batha, a eu lieu le 19 décembre. Il a salué cette initiative et encouragé les participants à tirer le meilleur parti de cette session de renforcement des capacités. Djimramadji Alrari, chef de mission du FSE et Directeur des opérations techniques et scientifiques, a exprimé sa gratitude envers les autorités administratives et les représentants des ONG présentes. Il a rappelé que le changement climatique est une préoccupation majeure, impactant gravement les populations et la biodiversité. Il a évoqué les efforts internationaux, tels que l’Accord de Paris de 2015, qui vise à limiter le réchauffement climatique. Le Tchad, reconnu comme l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, a mis en place une Contribution déterminée au niveau national (CDN) révisée en 2021, qui vise une réduction de 19,3 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Alrari a souligné la complexité d'accès aux financements climatiques internationaux, ce qui rend essentielle la formation pour aider les acteurs locaux à élaborer des projets bancables. Secrétaire général Abba Saradingar a rappelé les manifestations du changement climatique, comme les vagues de chaleur et les sécheresses, qui ont de lourdes conséquences socioéconomiques. Il a souligné l'engagement du gouvernement tchadien, sous la direction du Président Mahamat Idriss Déby Itno, à travers la CDN et le Plan national d'adaptation (PNA) adopté en octobre 2021. Tout en déplorant les difficultés d'accès aux financements climatiques, il a estimé que cette formation est « à point nommé » pour améliorer la qualité des projets présentés par les acteurs locaux. Il a encouragé la participation assidue des participants pour bien s’approprier les outils nécessaires à la conception de projets adaptés aux défis de la province, notamment ceux liés aux inondations et à la désertification.

La Direction générale du FSE a été remerciée pour avoir choisi le Batha comme lieu de l’atelier, qui a été déclaré officiellement ouvert. Cette initiative représente un pas important vers le renforcement des capacités locales en matière de lutte contre le changement climatique.