TCHAD

60 ans de l'ENSTP : Le Jubilé de Diamant d'un fleuron de l'ingénierie tchadienne


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


Ce vendredi 19 décembre 2025, le Tchad a célébré les 60 ans de l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP). La cérémonie, présidée par le Ministre d'État Tom Erdimi, représentant le Chef de l'État, a rendu hommage à une institution devenue le symbole de la "fierté nationale".


  Les activités commémoratives du soixantième anniversaire de l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) ont débuté ce matin au Ministère des Affaires Étrangères. La cérémonie, présidée par TOM ERDIMI, Ministre d'État en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, a été représentée au nom du Président de la République.

 

Célébration et Impact

  La cérémonie, qui s'est tenue en présence de #AMIR_IDRISS_KOURDA, Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier, a rassemblé de nombreux officiels et représentants diplomatiques. Cette commémoration est placée sous le thème : "60 ans de passion, de formation, d'expertise et de fierté nationale."

 

Contributions de l'ENSTP

  Dans son discours, Amir Idriss Kourda a souligné que l'ENSTP a formé de nombreux cadres techniques qui continuent de contribuer au développement du Tchad, notamment dans les domaines des réseaux routiers et des bâtiments civils. TOM ERDIMI a ajouté qu'au lendemain de l'indépendance, le Tchad a rapidement compris l'importance de former une nouvelle génération de professionnels pour compenser le départ des expatriés et répondre aux besoins de développement socio-économique.

 

Message aux Alumni

  Au nom du Chef de l'État, TOM ERDIMI a souhaité un joyeux anniversaire aux alumni, jeunes diplômés, anciens lauréats, formateurs et administrateurs de l'ENSTP.

 

Formation Actuelle

  L'ENSTP propose actuellement deux cycles de formation :
  • Licence professionnelle avec le titre d'ingénieur des travaux
  • Master professionnel avec le titre d'ingénieur de conception
Ces formations sont diversifiées, couvrant des domaines tels que :
  • Génie civil
  • Génie rural
  • Topographie/cartographie
  • Aménagement du territoire
  • Transport
  • Énergie
  • Mines et géologie

 

Cet anniversaire met en lumière le rôle crucial de l'ENSTP dans la construction du Tchad moderne et souligne l'engagement continu de l'école à former des professionnels compétents en réponse aux défis du développement national.
