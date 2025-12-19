60 ans de l'ENSTP : Le Jubilé de Diamant d'un fleuron de l'ingénierie tchadienne

Célébration et Impact

Les activités commémoratives du soixantième anniversaire de l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) ont débuté ce matin au Ministère des Affaires Étrangères. La cérémonie, présidée par TOM ERDIMI, Ministre d'État en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, a été représentée au nom du Président de la République.La cérémonie, qui s'est tenue en présence de #AMIR_IDRISS_KOURDA, Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier, a rassemblé de nombreux officiels et représentants diplomatiques. Cette commémoration est placée sous le thème : "60 ans de passion, de formation, d'expertise et de fierté nationale."Dans son discours, Amir Idriss Kourda a souligné que l'ENSTP a formé de nombreux cadres techniques qui continuent de contribuer au développement du Tchad, notamment dans les domaines des réseaux routiers et des bâtiments civils. TOM ERDIMI a ajouté qu'au lendemain de l'indépendance, le Tchad a rapidement compris l'importance de former une nouvelle génération de professionnels pour compenser le départ des expatriés et répondre aux besoins de développement socio-économique.Au nom du Chef de l'État, TOM ERDIMI a souhaité un joyeux anniversaire aux alumni, jeunes diplômés, anciens lauréats, formateurs et administrateurs de l'ENSTP.L'ENSTP propose actuellement deux cycles de formation :Ces formations sont diversifiées, couvrant des domaines tels que :Cet anniversaire met en lumière le rôle crucial de l'ENSTP dans la construction du Tchad moderne et souligne l'engagement continu de l'école à former des professionnels compétents en réponse aux défis du développement national.