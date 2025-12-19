Nécrologie : Le Ministère de l’Administration du Territoire pleure M. Kakessé Ézéchiel

Un pilier de la Direction Générale de la Décentralisation



Chef de service de formation et communication à la Direction Générale de la Décentralisation, M. Kakessé Ézéchiel était un maillon essentiel de la modernisation administrative. Ses collègues gardent de lui le souvenir d'un homme affable, doté d'un esprit de collaboration exemplaire qui a marqué son parcours professionnel.









La solidarité gouvernementale en action

Ce jeudi, une délégation du ministère, conduite par le Secrétaire Général, M. Goundoul Vikama, s’est rendue au domicile du défunt pour présenter ses condoléances les plus attristées. Dans une atmosphère de vive émotion, l’équipe ministérielle a témoigné sa compassion et son soutien indéfectible à la famille éplorée.







Un vide au sein du département

La disparition de M. Kakessé laisse un grand vide au sein de ses services. Son engagement pour la formation des agents et la communication institutionnelle faisait de lui un cadre respecté et une figure appréciée de tous.

