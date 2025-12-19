Tchad : Kyabé lance sa grande semaine sportive pour l'éclosion des talents

La ville de Kyabé, chef-lieu du département du Lac-Iro, se prépare à vibrer au rythme du sport avec une semaine sportive prévue du 20 au 26 décembre 2025. Cet événement rassembleur a pour objectif de promouvoir la pratique sportive et de détecter de jeunes talents issus des différentes localités du département.
Le 19 décembre 2025, le président du Comité d'organisation, Abba Kaka Eric, a tenu un point de presse au Palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh. Cette rencontre avait pour but d'informer le public sur le contexte, les objectifs et le déroulement de la semaine sportive.
Abba Kaka Eric a souligné que cette initiative vise à rassembler la jeunesse autour des valeurs de paix, de discipline, et de fair-play. Il a déclaré : « Le sport est un puissant moyen d’unité et de cohésion sociale. À travers cette semaine sportive, nous voulons donner une chance aux jeunes de montrer leurs talents et de rêver grand. »
Les activités prévues comprennent plusieurs disciplines, notamment :
- Football
- Basketball
- Athlétisme
- D'autres activités sportives et culturelles