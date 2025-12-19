









TCHAD Tchad : Kyabé lance sa grande semaine sportive pour l'éclosion des talents

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 19 Décembre 2025



La ville de Kyabé s’apprête à devenir le centre névralgique du sport dans le département du Lac-Iro. Du 20 au 26 décembre 2025, une semaine sportive pluridisciplinaire réunira la jeunesse locale pour une célébration du talent et de la fraternité.





La ville de Kyabé, chef-lieu du département du Lac-Iro, se prépare à vibrer au rythme du sport avec une semaine sportive prévue du 20 au 26 décembre 2025. Cet événement rassembleur a pour objectif de promouvoir la pratique sportive et de détecter de jeunes talents issus des différentes localités du département. Le 19 décembre 2025, le président du Comité d'organisation, Abba Kaka Eric, a tenu un point de presse au Palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh. Cette rencontre avait pour but d'informer le public sur le contexte, les objectifs et le déroulement de la semaine sportive. Abba Kaka Eric a souligné que cette initiative vise à rassembler la jeunesse autour des valeurs de paix, de discipline, et de fair-play. Il a déclaré : « Le sport est un puissant moyen d’unité et de cohésion sociale. À travers cette semaine sportive, nous voulons donner une chance aux jeunes de montrer leurs talents et de rêver grand. » Les activités prévues comprennent plusieurs disciplines, notamment : Football

Basketball

Athlétisme

D'autres activités sportives et culturelles Des équipes venues des différents cantons du département du Lac-Iro sont attendues pour participer aux compétitions. Le président du Comité a lancé un appel à la mobilisation des autorités locales, des partenaires, des encadreurs sportifs et de la population de Kyabé pour assurer le succès de cet événement. Il a rassuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour un bon déroulement des activités. Cette semaine sportive représente un moment fort pour la jeunesse du département du Lac-Iro, avec l'espoir de découvrir de nouveaux talents capables de représenter dignement le département et la province du Moyen-Chari dans de futures compétitions. L'esprit d'unité et de compétition promet de créer une ambiance festive dans la ville de Kyabé.





