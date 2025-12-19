Abéché : L'INSTA au cœur de l'excellence scientifique lors du symposium ISST

Animée par le Pr Malloum Soultan, la première session a décrypté le nouveau guide du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).





Cette présentation a permis aux enseignants-chercheurs de s'approprier les nouveaux outils stratégiques nécessaires à leur évolution de carrière. Les innovations introduites visent à harmoniser les critères d'excellence au sein de l'espace académique africain, facilitant ainsi la mobilité et la reconnaissance internationale des chercheurs tchadiens.



Le Pr Mahamoud Youssouf Khayal a, de son côté, plaidé pour une recherche scientifique "orientée action". Il a démontré comment l'innovation technologique et les sciences fondamentales constituent la réponse directe aux défis contemporains.





La conférence a mis en exergue le lien intrinsèque entre les résultats de laboratoire et :



La croissance économique : Par le transfert de technologies.

Le progrès social : Par l'amélioration des conditions de vie.

La préservation environnementale : Par des solutions durables et résilientes.

Cette initiative, intégrée à la Semaine scientifique de l’INSTA, confirme la volonté de l'institution de devenir un hub de partage de connaissances. En réunissant étudiants et éminents professeurs, l'INSTA stimule l'innovation et prépare la future élite scientifique du pays.

