Infrastructures : Abdel-Nasser Garboa salue l'avancée du bitumage à N'Djamena





État d’Avancement des Travaux Garboa a révélé que le chef de chantier de Sogea Satom, Monsieur Sourou, l’a informé que la première couche de bitume sera posée le jour même sur le rond-point à l’intersection avec le prolongement du rond-point gazelle.



Il a également noté que les travaux sur le tronçon menant à l'axe de Boutalbagar s’accélèrent, marquant la fin des difficultés liées aux saisons pluvieuses.

