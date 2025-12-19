Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Infrastructures : Abdel-Nasser Garboa salue l'avancée du bitumage à N'Djamena


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


Ce vendredi 19 décembre 2025, le porte-parole du MPS, Abdel-Nasser Garboa, s'est rendu sur le terrain pour constater les progrès des travaux routiers dans son quartier. Un déplacement marqué par un constat d'efficacité et d'optimisme pour les usagers.


Infrastructures : Abdel-Nasser Garboa salue l'avancée du bitumage à N'Djamena



Abdel-Nasser Garboa, porte-parole du MPS, a partagé sa satisfaction sur l'avancement des travaux de bitumage dans son quartier. Dans un message publié sur sa page officielle Facebook le 19 décembre 2025, il a fait un tour d’inspection pour observer les progrès, affirmant être ravi de l’évolution des travaux.




 

État d’Avancement des Travaux

  Garboa a révélé que le chef de chantier de Sogea Satom, Monsieur Sourou, l’a informé que la première couche de bitume sera posée le jour même sur le rond-point à l’intersection avec le prolongement du rond-point gazelle.
 
Il a également noté que les travaux sur le tronçon menant à l'axe de Boutalbagar s’accélèrent, marquant la fin des difficultés liées aux saisons pluvieuses.



Perspectives d'Avenir

  Garboa exprime également son impatience face au démarrage de la construction du prolongement du 10 octobre, ainsi que son extension jusqu’à Mandjafa, laquelle vise à améliorer l'accès au Stade MIDI.
 
Il a ainsi souligné l'importance de ces infrastructures pour le développement de son quartier et l'amélioration de la qualité de vie des habitants.

 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/12/2025

Tchad : à Abéché, ouverture officielle du Symposium international des Sciences et Technologies de l’INSTA

Tchad : à Abéché, ouverture officielle du Symposium international des Sciences et Technologies de l’INSTA

Tchad : à N’Djamena, un agent municipal devant la justice pour une escroquerie de 17 millions FCFA Tchad : à N’Djamena, un agent municipal devant la justice pour une escroquerie de 17 millions FCFA 18/12/2025

Populaires

Tchad : le présumé meurtrier d'une jeune femme devant le tribunal à N'Djamena

18/12/2025

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

18/12/2025

Tchad : l'ambassadeur de France reçu par le ministre des Affaires étrangères

18/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - NJ Ayuk

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides

المبالغة في احتفالات التخرج في تشاد… ظاهرة اجتماعية آخذة في الاتساع وتثير الجدل المبالغة في احتفالات التخرج في تشاد… ظاهرة اجتماعية آخذة في الاتساع وتثير الجدل 16/12/2025 - Mariam Marouf

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter