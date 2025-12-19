Infrastructures : Abdel-Nasser Garboa salue l'avancée du bitumage à N'Djamena

Abdel-Nasser Garboa, porte-parole du MPS, a partagé sa satisfaction sur l'avancement des travaux de bitumage dans son quartier. Dans un message publié sur sa page officielle Facebook le 19 décembre 2025, il a fait un tour d’inspection pour observer les progrès, affirmant être ravi de l’évolution des travaux.
État d’Avancement des TravauxGarboa a révélé que le chef de chantier de Sogea Satom, Monsieur Sourou, l’a informé que la première couche de bitume sera posée le jour même sur le rond-point à l’intersection avec le prolongement du rond-point gazelle.
Il a également noté que les travaux sur le tronçon menant à l'axe de Boutalbagar s’accélèrent, marquant la fin des difficultés liées aux saisons pluvieuses.
Perspectives d'AvenirGarboa exprime également son impatience face au démarrage de la construction du prolongement du 10 octobre, ainsi que son extension jusqu’à Mandjafa, laquelle vise à améliorer l'accès au Stade MIDI.
Il a ainsi souligné l'importance de ces infrastructures pour le développement de son quartier et l'amélioration de la qualité de vie des habitants.