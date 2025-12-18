Tchad : à Abéché, le MUR s’exprime sur les préoccupations sociales et la démission de son SG provincial

Le secrétaire général du Mouvement pour l’Unité et le Renouveau (MUR), Barkaï Adam Adoud, a animé le mercredi 17 décembre 2025, à l’ADETIC d’Abéché, un point de presse en présence des militants et militantes du parti.



À cette occasion, le leader du MUR a indiqué que cette rencontre visait à porter les préoccupations des populations de la province du Ouaddaï, confrontées à un manque criard d’eau potable, d’électricité et de carburant. Il a souligné que les souffrances des populations constituent la cause majeure et la responsabilité première du parti, engagement auquel le MUR ne saurait se détourner.



Revenant sur la récente démission du secrétaire général provincial du parti, Barkaï Adam Adoud a affirmé que cette décision a surpris les militants, car elle est intervenue sans aucune concertation avec les bases. Il a précisé qu’il s’agit d’un choix strictement personnel, soutenu par un cercle restreint, composé de certains membres de sa famille et de proches d’affinités tribales, lesquels ne représentent en aucun cas les militantes et militants du Dar Ouaddaï. Le secrétaire général a également rejeté avec fermeté les déclarations récemment diffusées, qui, selon lui, tentent de déformer la réalité et d’attribuer au MUR des positions contraires à sa ligne politique, et à la volonté de ses larges bases.



Dans ce contexte, il a regretté certaines attitudes jugées inappropriées de la part de certains acteurs politiques, estimant qu’ils auraient dû œuvrer pour l’unité des rangs et le rapprochement de l’opposition autour d’une dynamique nationale constructive. Il a dénoncé des comportements qu’il qualifie de conflits secondaires inutiles, visant des trajectoires politiques relevant du domaine national sous la conduite du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Selon lui, ces démarches ne servent ni les orientations nationales, ni les politiques du Maréchal, et contribuent à brouiller la scène politique tout en affaiblissant leurs auteurs. Par ailleurs, le MUR a affirmé que la démission de ce groupe entraîne automatiquement l’annulation de toutes leurs prérogatives organisationnelles.



En conséquence, ils n’ont plus aucun droit d’utiliser le sigle, le nom ou les symboles du parti. Le secrétaire général a averti que toute utilisation illégale de ces symboles, sur les plateformes numériques, ou tout autre support, exposera ses auteurs à des poursuites judiciaires.



Malgré les difficultés persistantes et le déficit de services sociaux de base, le Mouvement pour l’Unité et le Renouveau a réitéré son attachement et son soutien total au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, saluant sa sagesse et sa capacité à améliorer les conditions de vie des populations du Ouaddaï, et à répondre à leurs besoins.