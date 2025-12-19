Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Ministère de la Justice : Le Garde des Sceaux Dr Youssouf Tom traque l'absentéisme


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


Le jeudi 18 décembre 2025, le Dr Youssouf Tom, Ministre de la Justice, a créé la surprise en effectuant une visite inopinée de grande envergure au sein de son département. De 8h30 à 10h20, le Garde des Sceaux a arpenté les couloirs du ministère et de l'École Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ).


Un constat d'indiscipline administrative


Alors que la ponctualité est érigée en principe au sommet de l'État, la réalité observée dans les bureaux est contrastée. Le Ministre a noté avec regret :

  • Des bureaux fermés : Plusieurs services stratégiques étaient inaccessibles en pleine matinée.

  • Un absentéisme sélectif : Si certains agents étaient fidèles à leur poste, de nombreux responsables manquaient à l'appel.




S'enquérir des réalités du terrain

 

Au-delà de la sanction, cette descente avait pour but de comprendre les freins à la performance. Le Dr Youssouf Tom a pris le temps d'échanger avec le personnel présent pour s'enquérir de leurs conditions de travail. Cette écoute active vise à identifier si les absences sont liées à un manque de motivation ou à des contraintes logistiques au sein de l'Administration de l'ENFJ.





Un signal fort envoyé aux services

 

Avant de regagner son cabinet, le Ministre a tenu à encourager chaleureusement les agents et responsables ayant fait preuve de professionnalisme en étant à leur poste. Cependant, pour les retardataires et les absentéistes, cette visite laisse planer le doute sur d'éventuelles mesures disciplinaires à venir.




 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


