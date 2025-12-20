Tchad : le MPS dénonce une posture jugée ambiguë de l'UNDR et appelle à la clarification

Le MPS souligne que cette sortie est d’autant plus surprenante que son Secrétaire général, Aziz Mahamat Saleh, avait honoré l’événement de sa présence en signe de considération envers un allié politique, membre du gouvernement et président d’une grande institution de la République. Pour le MPS, une alliance politique implique loyauté, cohérence, solidarité gouvernementale et retenue républicaine, surtout après le soutien public apporté au Président de la République lors de l’élection présidentielle de 2024.



Sur les accusations de népotisme et de nominations claniques, le MPS rejette catégoriquement ce qu’il qualifie d’insinuations graves et infondées. Le parti affirme que le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, assume pleinement ses décisions et n’est sous l’influence d’aucun clan ou cercle familial. Il rappelle également que la gouvernance actuelle repose sur l’inclusion nationale, soulignant que l’UNDR bénéficie elle-même de représentations significatives au sein des institutions de l’État, y compris au gouvernement.



Concernant la remise en cause de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) et du processus électoral, le MPS se dit perplexe face aux critiques émises par un parti ayant participé activement à la création de cette institution et dont des militants occupent des postes de responsabilité, notamment à la vice-présidence de l’ANGE et au Conseil constitutionnel. Pour le MPS, contester publiquement ces institutions sans propositions claires ni remise en cause interne affaiblit la démocratie et sape la confiance des citoyens.



Le parti au pouvoir déplore également la réouverture de dossiers sensibles liés aux événements de Mongo, estimant que raviver ces épisodes du passé risque de fragiliser les efforts actuels de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de stabilité politique. Selon le MPS, le Tchad a besoin de responsabilité et de lucidité plutôt que de tensions anciennes et de règlements de comptes différés.



Le MPS appelle le président national de l’UNDR à lever toute ambiguïté et à assumer clairement sa posture politique. Le parti estime qu’il est politiquement et moralement incohérent de se réclamer de la majorité tout en adoptant des positions assimilables à celles de l’opposition. Réaffirmant son attachement à une alliance fondée sur la sincérité, la solidarité gouvernementale et le respect des institutions, le MPS conclut que « le temps des ambiguïtés est révolu ».