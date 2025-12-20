Abakar Ousmane Ahmat soutient brillamment sa thèse de doctorat en sciences politiques sur le bassin du lac Tchad

Cette cérémonie de soutenance s’est déroulée devant un jury est composé de Pr. Nsoh Christopher, Président du jury – Université de Yaoundé II ; Pr. Takamté Pierre Marie, Rapporteur interne – Université de Yaoundé II; Pr. Marc Luciani Ewodo, Rapporteur externe – Université d’Ebolowa ; Pr. Pokam Hilaire De Prince, Membre – Université de Dschang ; Pr. Frank Ebogo, Membre – Université de Yaoundé II.



Ce moment pour couronner un parcours académique d’une remarquable intensité. En effet, profondément passionné par les sciences politiques, Abakar Ousmane Ahmat rejoint l’Université de Yaoundé II 2016 où il à franchit, Licence en 2019, master 1 en 2020, master 2 en septembre 2021, avant d’être admis en doctorat en mars 2022.



Son cheminement intellectuel trouve ses racines dans une base scolaire: école primaire Pépinière de la Paix, puis collège et lycée Adventiste de N’Djamena, où il décroche son BEPC en 2013 et son baccalauréat en 2016.



À l’issue de cette évaluation rigoureuse, le candidat est proclamé Docteur en science politique par Mention très honorable , symbole d’un parcours fait de persévérance, d’excellence et d’engagement.



Le plus jeune docteur en sciences politiques, née le 20 décembre 1997. Un itinéraire inspirant, qui incarne la rigueur, le travail et la vision celui d’un fils de Wadi Fira devenu une référence académique.