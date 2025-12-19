Tchad - Protection Sociale : Vers une gestion modernisée du Fonds National de Solidarité

Une subvention budgétaire de l'État

La mobilisation des ressources de partenaires techniques et financiers

Le développement de partenariats public-privé (PPP)

La collecte de dons et de financements innovants

La Ministre de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, a été auditionnée aujourd'hui par la Commission Conditions de la Femme, Droits de l’Enfant et Solidarité nationale. Cette séance visait à examiner le projet de loi portant sur la restructuration du Fonds National de Solidarité et de Soutien aux personnes vulnérables.La séance a été présidée par l'Honorable GUEMDJE Liliane, Présidente de la commission, et a vu la présence de la Ministre et de ses collaborateurs, dont le Secrétaire général du Ministère, M. Adoum Attor ANNOUR, ainsi que divers Directeurs généraux et l’Agent comptable.Le Fonds National de Solidarité est un levier stratégique essentiel pour la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Son rôle est de concrétiser les principes de solidarité nationale, soutenu principalement par :Ces ressources viseront à renforcer les programmes sociaux en favorisant la résilience et l’autonomisation durable des populations vulnérables.La Ministre a expliqué que la restructuration du Fonds est destinée à institutionnaliser un mécanisme d’assistance durable pour les personnes vulnérables et les sinistrés. Le Fonds vise ainsi à soutenir les populations affectées par des catastrophes naturelles, telles que les inondations, ainsi que par des crises socio-économiques.Les membres de la Commission ont posé plusieurs questions et exprimé leurs préoccupations concernant la gestion du Fonds. La Présidente GUEMDJE Liliane a salué la clarté des présentations de la Ministre et sa maîtrise du sujet, soulignant l'importance de ces discussions pour le développement de la solidarité nationale.La séance plénière consacrée à l’adoption de la loi de restructuration, prévue pour le 26 décembre 2025, jettera les bases d’une meilleure gouvernance du Fonds ainsi que l'élargissement de ses mandats et missions. Cette réforme pourrait renforcer l'efficacité des interventions en faveur des populations vulnérables et des sinistrés au Tchad.