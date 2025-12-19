Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Protection Sociale : Vers une gestion modernisée du Fonds National de Solidarité


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


Ce vendredi 19 décembre 2025, la Ministre de l’Action Sociale, Mme Zara Mahamat Issa, a été auditionnée par la Commission "Conditions de la Femme et Solidarité Nationale" à N’Djamena. Au cœur des débats : la restructuration profonde du Fonds dédié aux personnes vulnérables.


Tchad - Protection Sociale : Vers une gestion modernisée du Fonds National de Solidarité


  La Ministre de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, a été auditionnée aujourd'hui par la Commission Conditions de la Femme, Droits de l’Enfant et Solidarité nationale. Cette séance visait à examiner le projet de loi portant sur la restructuration du Fonds National de Solidarité et de Soutien aux personnes vulnérables.

 

La séance a été présidée par l'Honorable GUEMDJE Liliane, Présidente de la commission, et a vu la présence de la Ministre et de ses collaborateurs, dont le Secrétaire général du Ministère, M. Adoum Attor ANNOUR, ainsi que divers Directeurs généraux et l’Agent comptable.

 

Le Fonds National de Solidarité est un levier stratégique essentiel pour la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Son rôle est de concrétiser les principes de solidarité nationale, soutenu principalement par :
  • Une subvention budgétaire de l'État
  • La mobilisation des ressources de partenaires techniques et financiers
  • Le développement de partenariats public-privé (PPP)
  • La collecte de dons et de financements innovants
Ces ressources viseront à renforcer les programmes sociaux en favorisant la résilience et l’autonomisation durable des populations vulnérables.

 

La Ministre a expliqué que la restructuration du Fonds est destinée à institutionnaliser un mécanisme d’assistance durable pour les personnes vulnérables et les sinistrés. Le Fonds vise ainsi à soutenir les populations affectées par des catastrophes naturelles, telles que les inondations, ainsi que par des crises socio-économiques.

 

Les membres de la Commission ont posé plusieurs questions et exprimé leurs préoccupations concernant la gestion du Fonds. La Présidente GUEMDJE Liliane a salué la clarté des présentations de la Ministre et sa maîtrise du sujet, soulignant l'importance de ces discussions pour le développement de la solidarité nationale.

 

La séance plénière consacrée à l’adoption de la loi de restructuration, prévue pour le 26 décembre 2025, jettera les bases d’une meilleure gouvernance du Fonds ainsi que l'élargissement de ses mandats et missions. Cette réforme pourrait renforcer l'efficacité des interventions en faveur des populations vulnérables et des sinistrés au Tchad.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/12/2025

Tchad : Moov Africa prime 4 heureux gagnants pour assister aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc

Tchad : Moov Africa prime 4 heureux gagnants pour assister aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc

Tchad - Ministère de la Justice : Le Garde des Sceaux Dr Youssouf Tom traque l'absentéisme Tchad - Ministère de la Justice : Le Garde des Sceaux Dr Youssouf Tom traque l'absentéisme 19/12/2025

Populaires

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

18/12/2025

Tchad : visite des autorités provinciales du site de reboisement de Barra

18/12/2025

Tchad : le délégué de l'Environnement du Kanem évalue l’opération « Un Ménage, un Arbre »

18/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter