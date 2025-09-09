Union des Comores : condamnation ferme de la frappe israélienne contre le Qatar

Moroni, 9 septembre 2025 — La présidence de l’Union des Comores a exprimé, dans un communiqué officiel, sa « plus vive indignation » face à la frappe militaire israélienne menée à Doha, au Qatar.



Selon le texte, cette attaque constitue une violation flagrante du droit international, de la souveraineté du Qatar et des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Les Comores estiment qu’il s’agit d’« une escalade dangereuse qui menace la paix et la stabilité régionales ».



L’Union des Comores a également rappelé l’importance de la protection des civils et du respect de la souveraineté des États, tout en insistant sur la nécessité de trouver une solution politique juste et durable à la question palestinienne, qualifiée d’« impératif qui s’impose à tous ».



En outre, le communiqué réaffirme la solidarité « indéfectible » des Comores avec le peuple palestinien et son soutien constant aux initiatives internationales visant à instaurer une paix fondée sur la justice, la légalité internationale et la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien, notamment son droit à un État indépendant et viable.



L'Union des Comores exprime également son entière solidarité avec l'État du Qatar et appelle la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités face à ces graves violations, en œuvrant à mettre fin à l'impunité et à relancer de véritables négociations de paix.