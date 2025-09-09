Alwihda Info
AFRIQUE

CEMAC : Le président Tchadien est arrivé dans la capitale centrafricaine


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Septembre 2025



Le Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, est arrivé cet après-midi à Bangui. Il entreprend ainsi sa première visite dans ce pays voisin du Tchad à l’invitation de son homologue, professeur Faustin-Archange Touadéra, informe la Présidence du Tchad.

L’arrivée du Président tchadien dans la capitale centrafricaine a donné lieu à une grande mobilisation de l’aéroport international de Bangui-Mpoko en passant par les grandes artères de la ville. C’est le Président de la République Centrafricaine, professeur Faustin-Archange Touadéra qui a accueilli son hôte à sa descente d’avion.

Au pavillon présidentiel, les deux Hommes d’Etat ont eu une séance bilatérale au cours de laquelle ils ont abordé nombre de sujets intéressant les deux pays amis et les deux peuples frères.

Le Chef de l'Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno prendra part ce mercredi, 10 septembre 2025 aux travaux de la 16e Conférence des Chefs d’Etat de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) placée sous le thème : « 𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐞́ 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐦𝐞́𝐞 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 »


