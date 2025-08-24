Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANALYSE

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 25 Août 2025


Au Tchad, la question de la réussite est souvent liée à la richesse matérielle. Une majorité de Tchadiens considèrent qu'une belle maison, une voiture et une situation financière confortable sont les signes d'une vie réussie. Cependant, une autre vision gagne du terrain : celle où la véritable réussite réside dans le bonheur, la paix intérieure et la solidité des relations humaines.


Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions


 

L'argent, une nécessité pour la dignité et le respect

 
Pour une grande partie de la population, la richesse est essentielle à la réussite. Elle est perçue comme un moyen de s'affranchir de la dépendance, de garantir la sécurité de sa famille et d'obtenir le respect social. Salam, un commerçant de 35 ans, le résume ainsi : « Dans ce monde, si tu n’as pas d’argent, personne ne te regarde. Quand tu es riche, tu as une voix, tu es écouté. » Amina, une jeune diplômée, confirme que le bon salaire est le critère numéro un de la réussite dans sa communauté.
 

Le bonheur et la paix, une richesse plus durable

 
En opposition, d'autres pensent que l'argent ne suffit pas au bonheur. Pour eux, la véritable réussite se trouve ailleurs. Moussa, 42 ans, affirme que le bonheur de sa famille et la satisfaction de pouvoir la nourrir quotidiennement sont les plus grandes réussites. « L’argent peut venir, mais il ne garantit pas le bonheur », dit-il.

 
Ces deux visions de la réussite coexistent. Si l'argent offre sécurité et confort, il ne remplace pas la santé, la paix intérieure ou le bonheur familial. La véritable réussite, selon le texte, se trouve peut-être dans l'équilibre entre les deux.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/08/2025

Tchad - Guéra : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre 2025 à Mongo

Tchad - Guéra : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre 2025 à Mongo

Tchad : Des jeunes plantent des arbres pour lutter contre la désertification à Moussoro Tchad : Des jeunes plantent des arbres pour lutter contre la désertification à Moussoro 23/08/2025

Populaires

Tchad : Le nouveau préfet de la Grande Sido met l'accent sur la cohésion sociale

24/08/2025

Tchad : Des produits périmés mis en vente à Goz-Beïda

24/08/2025

Tchad : L'association Nour Al Chabab promeut la cohabitation pacifique dans le canton de Banda

24/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter