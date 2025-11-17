Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Les autorités du Salamat démantèlent un réseau de trafiquants d'armes de guerre


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 17 Novembre 2025


Le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Salamat, Ismat Issakha Acheikh, a présenté ce lundi 17 novembre 2025 à la presse un trafiquant d’armes de guerre interpellé par les forces de défense et de sécurité (FDS). La cérémonie officielle s’est déroulée dans l’enceinte du Gouvernorat, en présence du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Am-Timan, Ahmat Adam Seïd.


Tchad : Les autorités du Salamat démantèlent un réseau de trafiquants d'armes de guerre


 

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus des autorités provinciales visant à renforcer la sécurité. Frontalière du Soudan et de la République centrafricaine, la province du Salamat est régulièrement confrontée à des réseaux de trafic d’armes circulant entre les mains de civils.

 

Lors d’une patrouille de routine, les FDS ont intercepté des individus à motos transportant une importante cargaison d’armes et de munitions. L’un des trafiquants, appréhendé sur-le-champ, était en possession de dix armes de guerre, plus de 5 000 cartouches, des effets militaires et divers produits sanitaires. La seconde moto a pu s'échapper avec son chargement.

 

Face à la presse, le Délégué général Ismat Issakha Acheikh a dressé un état des lieux préoccupant, soulignant la gravité du phénomène et la détermination des autorités à y mettre un terme. Il a notamment alerté sur le danger que représentent ces armes neuves entre les mains de civils, qualifiant la situation de menace imminente pour la paix et la stabilité sociale.

 

Le trafiquant arrêté a reconnu s’être approvisionné dans la localité d’Am-Doukhoune. Selon ses aveux, la cargaison était destinée à la ville de Mongo, où elle devait être écoulée auprès de civils. Il est à noter que, lors de son interpellation, il a tenté de corrompre les agents de sécurité en leur promettant un million de FCFA et quatre armes, tentative que les FDS ont fermement rejetée. L’individu sera remis à l’autorité judiciaire pour la suite de l’enquête.



