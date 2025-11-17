Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Après le PND d’Abu Dhabi, le Président promet un Tchad “connecté et prospère”


Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Novembre 2025


De retour à N’Djamena après sa participation à la table ronde du Plan national de développement (PND) “Tchad Connexion 2030”, le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a adressé ce lundi 17 novembre 2025 un message fort à la nation à travers les réseaux sociaux.


Après le PND d’Abu Dhabi, le Président promet un Tchad “connecté et prospère”



Dans une déclaration empreinte d’émotion et de reconnaissance, le Chef de l’État a salué l’accueil chaleureux et massif que lui ont réservé les Tchadiens à son retour dans la capitale.



« Voir cette mobilisation massive, cette foule en fête, est la preuve la plus éloquente de votre espoir et de votre attachement à l’avenir de notre cher pays », a-t-il déclaré.



Mahamat Idriss Déby Itno a qualifié cette ferveur populaire de « plus belle récompense », y voyant un signe d’unité et de confiance envers la vision de transformation économique et sociale du Tchad.



Un succès diplomatique et économique à Abou Dhabi

Le Chef de l’État a confirmé que la table ronde du PND “Tchad Connexion 2030”, tenue à Abou Dhabi, fut un succès retentissant, marqué par un fort engagement des partenaires internationaux.



« Ce n’est pas ma victoire, c’est celle de la volonté tchadienne de bâtir une nation connectée, prospère et résiliente », a-t-il souligné, insistant sur la place centrale des citoyens dans la mise en œuvre du plan.



Ce programme, d’un montant global de 30 milliards de dollars sur cinq ans, vise à financer 268 projets structurants dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de l’éducation, de l’agriculture, du numérique et de la santé, avec pour ambition de stimuler la croissance et créer des emplois durables.



Un appel à l’unité et à la continuité

Le Président a exhorté les Tchadiens à poursuivre l’effort collectif pour traduire les promesses du PND en réalisations concrètes : « Continuons, main dans la main, à traduire ces promesses en projets concrets, en infrastructures et en emplois pour un Tchad meilleur pour tous ! »



Concluant son message sur une note d’optimisme, il a réaffirmé son engagement personnel : « Votre énergie est le carburant de mon engagement. Vive le Tchad uni, prospère et connecté. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/11/2025

Tchad–Égypte : les experts des deux pays examinent les dossiers en vue de la Commission mixte de coopération

Tchad–Égypte : les experts des deux pays examinent les dossiers en vue de la Commission mixte de coopération

Tchad : La POSOC salue le succès de « Tchad Connexion 2030 » et formule des recommandations Tchad : La POSOC salue le succès de « Tchad Connexion 2030 » et formule des recommandations 16/11/2025

Populaires

Guinée : Le Président Mamadi Doumbouya inaugure l’échangeur emblématique de Bambéto qui transforme le visage de Conakry

16/11/2025

Déclaration politique du Sommet mondial de Doha : promesses et écueils

16/11/2025

Commission mixte Tchad–Égypte : une participation stratégique et remarquée du Ministre des Infrastructures

16/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter