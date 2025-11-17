Après le PND d’Abu Dhabi, le Président promet un Tchad “connecté et prospère”







Dans une déclaration empreinte d’émotion et de reconnaissance, le Chef de l’État a salué l’accueil chaleureux et massif que lui ont réservé les Tchadiens à son retour dans la capitale.







« Voir cette mobilisation massive, cette foule en fête, est la preuve la plus éloquente de votre espoir et de votre attachement à l’avenir de notre cher pays », a-t-il déclaré.







Mahamat Idriss Déby Itno a qualifié cette ferveur populaire de « plus belle récompense », y voyant un signe d’unité et de confiance envers la vision de transformation économique et sociale du Tchad.







Un succès diplomatique et économique à Abou Dhabi



Le Chef de l’État a confirmé que la table ronde du PND “Tchad Connexion 2030”, tenue à Abou Dhabi, fut un succès retentissant, marqué par un fort engagement des partenaires internationaux.







« Ce n’est pas ma victoire, c’est celle de la volonté tchadienne de bâtir une nation connectée, prospère et résiliente », a-t-il souligné, insistant sur la place centrale des citoyens dans la mise en œuvre du plan.







Ce programme, d’un montant global de 30 milliards de dollars sur cinq ans, vise à financer 268 projets structurants dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de l’éducation, de l’agriculture, du numérique et de la santé, avec pour ambition de stimuler la croissance et créer des emplois durables.







Un appel à l’unité et à la continuité



Le Président a exhorté les Tchadiens à poursuivre l’effort collectif pour traduire les promesses du PND en réalisations concrètes : « Continuons, main dans la main, à traduire ces promesses en projets concrets, en infrastructures et en emplois pour un Tchad meilleur pour tous ! »







Concluant son message sur une note d’optimisme, il a réaffirmé son engagement personnel : « Votre énergie est le carburant de mon engagement. Vive le Tchad uni, prospère et connecté. »