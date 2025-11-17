Adré : la détresse des déplacés s’aggrave face aux difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire

Selon les humanitaires, les camions et convois sont prêts à être déployés, toutes les dispositions logistiques ayant été finalisées. Cependant, les conditions sécuritaires et administratives actuelles bloquent les opérations et limitent la capacité d’acheminer directement l’aide vers les zones sinistrées.
Cette interruption des livraisons aggrave la souffrance de centaines de milliers de civils et de réfugiés, notamment dans les régions les plus reculées où la pénurie de nourriture, d’eau et de médicaments s’intensifie. Les organisations signalent une hausse inquiétante des cas de malnutrition et de maladies liées au manque de soins.
Elles soulignent que chaque retard dans l’acheminement de l’aide augmente la détresse psychologique et matérielle des familles, particulièrement des femmes et des enfants, qui vivent dans des conditions précaires et instables.
Les équipes affirment que toutes les normes de sécurité et de conformité humanitaire sont respectées et appellent à l’ouverture immédiate de couloirs humanitaires sûrs pour permettre un accès sans entrave aux populations vulnérables.
Enfin, elles exhortent la communauté internationale et les autorités concernées à intensifier les efforts pour faciliter le passage de l’aide, soutenir les familles déplacées et garantir la continuité des services essentiels dans les zones touchées par le conflit.
