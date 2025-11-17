Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Adré : la détresse des déplacés s’aggrave face aux difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire


Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Novembre 2025


​Les équipes humanitaires opérant dans la ville d’Adré, à la frontière entre le Tchad et le Soudan, alertent sur la dégradation continue de la situation humanitaire à l’intérieur du Soudan. En cause : les obstacles persistants qui empêchent les convois d’aide d’atteindre les populations civiles en détresse.


Adré : la détresse des déplacés s’aggrave face aux difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire
Selon les humanitaires, les camions et convois sont prêts à être déployés, toutes les dispositions logistiques ayant été finalisées. Cependant, les conditions sécuritaires et administratives actuelles bloquent les opérations et limitent la capacité d’acheminer directement l’aide vers les zones sinistrées.

Cette interruption des livraisons aggrave la souffrance de centaines de milliers de civils et de réfugiés, notamment dans les régions les plus reculées où la pénurie de nourriture, d’eau et de médicaments s’intensifie. Les organisations signalent une hausse inquiétante des cas de malnutrition et de maladies liées au manque de soins.

Adré : la détresse des déplacés s’aggrave face aux difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire
Elles soulignent que chaque retard dans l’acheminement de l’aide augmente la détresse psychologique et matérielle des familles, particulièrement des femmes et des enfants, qui vivent dans des conditions précaires et instables.

Les équipes affirment que toutes les normes de sécurité et de conformité humanitaire sont respectées et appellent à l’ouverture immédiate de couloirs humanitaires sûrs pour permettre un accès sans entrave aux populations vulnérables.

Enfin, elles exhortent la communauté internationale et les autorités concernées à intensifier les efforts pour faciliter le passage de l’aide, soutenir les familles déplacées et garantir la continuité des services essentiels dans les zones touchées par le conflit.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/11/2025

Après le PND d’Abu Dhabi, le Président promet un Tchad “connecté et prospère”

Après le PND d’Abu Dhabi, le Président promet un Tchad “connecté et prospère”

Tchad : 26 blessés dans un conflit autour d’un puits pastoral à Goskoro Tchad : 26 blessés dans un conflit autour d’un puits pastoral à Goskoro 17/11/2025

Populaires

Tchad - Inde / Renforcement des Capacités : Un cadre militaire tchadien part en formation spécialisée

17/11/2025

RDC - Lualaba : Crash de l’avion transportant le ministre des Mines à Kolwezi

17/11/2025

Tchad : Les autorités du Salamat démantèlent un réseau de trafiquants d'armes de guerre

17/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter