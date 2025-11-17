Adré : la détresse des déplacés s’aggrave face aux difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire

Elles soulignent que chaque retard dans l’acheminement de l’aide augmente la détresse psychologique et matérielle des familles, particulièrement des femmes et des enfants, qui vivent dans des conditions précaires et instables.



Les équipes affirment que toutes les normes de sécurité et de conformité humanitaire sont respectées et appellent à l’ouverture immédiate de couloirs humanitaires sûrs pour permettre un accès sans entrave aux populations vulnérables.



Enfin, elles exhortent la communauté internationale et les autorités concernées à intensifier les efforts pour faciliter le passage de l’aide, soutenir les familles déplacées et garantir la continuité des services essentiels dans les zones touchées par le conflit.