Tchad : renforcement des capacités des producteurs à Moussoro

Du 30 au 31 décembre 2025, l'antenne ANADER du Centre-Ouest Mao a organisé une séance de renforcement de capacités dédiée aux producteurs de la commune de Moussoro.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre l'ANADER et le Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel phase 2 (P2-P2RS). La séance a été solennellement ouverte par le chef d'antenne ANADER du Centre-Ouest/Mao, Issa Mahamat Saleh.



Dans son allocution d'ouverture, il a exhorté les producteurs et productrices de Moussoro à bien assimiler les connaissances dispensées, soulignant leur importance pour booster la productivité agricole locale. Les thématiques ont été animées par le chef de sous-secteur ANADER de Moussoro, Boukar Lakhole, assisté des conseillers agricoles de la zone de vulgarisation.



En mêlant théorie et pratique, les participants ont découvert les itinéraires techniques des cultures maraîchères, ainsi que les techniques de fabrication du compost et des biopesticides. Accompagné de son staff et du chef de secteur ANADER du Barh El Gazel, Mahamat Saleh a donné des orientations claires au personnel technique.



Il a insisté sur un suivi rapproché des bénéficiaires et une formation continue, afin d'assurer une appropriation optimale de ces savoirs pour une résilience accrue face aux défis alimentaires.