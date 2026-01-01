Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : renforcement des capacités des producteurs à Moussoro


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua - 2 Janvier 2026



Tchad : renforcement des capacités des producteurs à Moussoro
Du 30 au 31 décembre 2025, l'antenne ANADER du Centre-Ouest Mao a organisé une séance de renforcement de capacités dédiée aux producteurs de la commune de Moussoro.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre l'ANADER et le Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel phase 2 (P2-P2RS). La séance a été solennellement ouverte par le chef d'antenne ANADER du Centre-Ouest/Mao, Issa Mahamat Saleh.

Dans son allocution d'ouverture, il a exhorté les producteurs et productrices de Moussoro à bien assimiler les connaissances dispensées, soulignant leur importance pour booster la productivité agricole locale. Les thématiques ont été animées par le chef de sous-secteur ANADER de Moussoro, Boukar Lakhole, assisté des conseillers agricoles de la zone de vulgarisation.

En mêlant théorie et pratique, les participants ont découvert les itinéraires techniques des cultures maraîchères, ainsi que les techniques de fabrication du compost et des biopesticides. Accompagné de son staff et du chef de secteur ANADER du Barh El Gazel, Mahamat Saleh a donné des orientations claires au personnel technique.

Il a insisté sur un suivi rapproché des bénéficiaires et une formation continue, afin d'assurer une appropriation optimale de ces savoirs pour une résilience accrue face aux défis alimentaires.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/12/2025

Le président Mahamat Idriss Déby trace les priorités d’un Tchad tourné vers le développement et la cohésion

Le président Mahamat Idriss Déby trace les priorités d’un Tchad tourné vers le développement et la cohésion

Tchad : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi d’habilitation du gouvernement Tchad : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi d’habilitation du gouvernement 31/12/2025

Populaires

Réveillon du Nouvel An : un bilan marqué par des accidents à N’Djamena et en province

01/01/2026

Tchad : Les soldats du Salamat à l’honneur pour la 18ᵉ édition de la Fête des Armées

01/01/2026

Tchad : célébration de la 18ᵉ édition du Réveillon des Armées dans la Zone de Défense n°2

01/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter