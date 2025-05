MEDIAS Tchad : L'UJT célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse et lance les activités commémoratives

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 3 Mai 2025



À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai, l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT) a lancé les activités commémoratives de la 32e édition à travers un point de presse tenu ce samedi 3 mai 2025 à la Maison des Médias du Tchad. La déclaration a été faite par Leubnoudji Tah Nathan, président du comité d'organisation.





Sous l'égide de l’UNESCO, cette journée vise à promouvoir la liberté de la presse, à honorer la mémoire des journalistes tués ou détenus dans le cadre de leur travail, et à renforcer les principes de responsabilité et de solidarité dans l'exercice du métier.



Dans sa déclaration, Leubnoudji Tah Nathan a précisé que le comité d'organisation, composé de manière consensuelle par diverses sensibilités de la corporation, a jugé pertinent d’étendre la célébration sur une semaine entière. L’objectif est d’intensifier les actions de sensibilisation et de mobilisation, pour marquer un tournant décisif en faveur de la liberté de la presse au Tchad.



Objectifs et structuration



L’objectif général de la semaine est de promouvoir la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et l’accès à une information fiable. Le thème principal est décliné en sept sous-thèmes, qui feront l’objet de conférences, débats, formations et panels : Intelligence artificielle et journalisme : opportunités et menaces

Désinformation et manipulations médiatiques à l’ère de l’IA

Éthique et régulation de l’intelligence artificielle dans les médias

Protection des journalistes face aux nouvelles technologies

Accès à l'information et IA : vers un journalisme plus inclusif ou plus inégalitaire ?

IA et journalisme d’investigation : allié ou obstacle ?

Transformation des modèles économiques des médias à l’ère de l’IA Parmi les principales activités prévues : Point de presse du 3 mai, marquant le lancement officiel, précédé par la déclaration du ministre de la Communication le 2 mai sur l’état de la liberté de la presse au Tchad.

Cinq conférences-débats organisées dans cinq universités publiques et privées :

Dimanche 4 mai à l’Université Roi Fayçal

Lundi 5 mai à l’Université de N’Djamena (campus de Toukra) et à l’UNEK

Mardi 6 mai à l’Université de la Francophonie et à HEC-Tchad

Deux ateliers de formation de deux jours chacun (5–6 mai et 7–8 mai), au bénéfice de 60 journalistes, à la Maison des Médias.

Débats télévisés et radiophoniques, entamés depuis le 26 avril et poursuivis jusqu’au 11 mai (voire au-delà), sur les plateaux et colonnes des médias nationaux.

Match de football d’exhibition entre les journalistes et les députés, prévu le mardi 6 mai à 15h, au stade municipal de Paris-Congo.

Cérémonie officielle de célébration, le samedi 10 mai, au Ministère des Affaires étrangères, en présence des autorités, partenaires internationaux et journalistes. Deux panels y seront organisés autour des sous-thèmes retenus. La "Nuit de la presse", qui viendra clôturer la semaine, avec une cérémonie de remise de prix de distinction pour récompenser les journalistes et médias ayant fait preuve d’innovation et de respect des principes éthiques du métier.



Le président du comité d’organisation a lancé un appel vibrant à la mobilisation générale : journalistes, médias, partenaires, institutions et citoyens sont invités à participer activement à ces événements. Il a souligné l’importance de la conscience professionnelle et de la fraternité journalistique pour faire rayonner la presse tchadienne.



« Mobilisons-nous pour faire briller le flambeau du journalisme au Tchad ! », a-t-il conclu. Cette année, l’UNESCO a retenu comme thème mondial : « Informer dans un monde complexe : l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur la liberté de la presse et les médias », en lien avec les bouleversements liés à la révolution numérique. Un thème que la communauté internationale a fait sien pour encourager la réflexion collective sur les enjeux éthiques, professionnels et technologiques auxquels les médias font face aujourd’hui.Sous l'égide de l’UNESCO, cette journée vise à promouvoir la liberté de la presse, à honorer la mémoire des journalistes tués ou détenus dans le cadre de leur travail, et à renforcer les principes de responsabilité et de solidarité dans l'exercice du métier.Dans sa déclaration, Leubnoudji Tah Nathan a précisé que le comité d'organisation, composé de manière consensuelle par diverses sensibilités de la corporation, a jugé pertinent d’étendre la célébration sur une semaine entière. L’objectif est d’intensifier les actions de sensibilisation et de mobilisation, pour marquer un tournant décisif en faveur de la liberté de la presse au Tchad.L’objectif général de la semaine est de promouvoir la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et l’accès à une information fiable. Le thème principal est décliné en sept sous-thèmes, qui feront l’objet de conférences, débats, formations et panels :Parmi les principales activités prévues :La "Nuit de la presse", qui viendra clôturer la semaine, avec une cérémonie de remise de prix de distinction pour récompenser les journalistes et médias ayant fait preuve d’innovation et de respect des principes éthiques du métier.Le président du comité d’organisation a lancé un appel vibrant à la mobilisation générale : journalistes, médias, partenaires, institutions et citoyens sont invités à participer activement à ces événements. Il a souligné l’importance de la conscience professionnelle et de la fraternité journalistique pour faire rayonner la presse tchadienne.« Mobilisons-nous pour faire briller le flambeau du journalisme au Tchad ! », a-t-il conclu.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Inauguration de la Radio "La Voie de l'Évangile" à Bébédjia (96.8 FM) Tchad : Radio Lotiko de Sarh célèbre 24 ans d'engagement au service de la population Tchad : L’AMET dénonce la mise en demeure de Tchadinfos TV et FM et exige la libération des journalistes détenus Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)